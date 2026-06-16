عمرو سلامة: نعترف أن حسام حسن فاجأنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كاس العالم إلى الآن

علق المخرج عمرو سلامة على إدارة حسام حسن إلى مباراة مصر وبلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم.

وكتب سلامة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ بربع جنيه تركيز زيادة كنا كسبنا بلچيكا.



بربع جنيه عقلية كان إمام عاشور زمانه بيلعب في الدوريات الكبرى.

بربع جنيه كياسة ماكنتش تطلع محمد صلاح النهاردة حتى لو عندك فكرة عايز تحققها.



بس برضه… بربع جنيه إنصاف نعترف إن حسام حسن فاجأنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كأس العالم إلى الآن ".



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.