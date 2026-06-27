قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالاسواق
عقب التأهل لدور الـ 32 ... أرقام قياسية لحسام حسن مع منتخب مصر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026.. أستراليا أولا ثم مواجهة محتملة مع ميسي فى دور الـ 16
على رأسهم محمد صلاح .. صداع الإصابات يطارد منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا
دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. بعد قليل
صدام محتمل مع ميسي.. طريق منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ 32 بالمونديال
قبل اداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 غداً.. توزيع الدرجات وشرط النجاح
لتراكم البطاقات.. غياب مهند لاشين عن مباراة مصر وأستراليا فى دور الـ 32
يواجه أستراليا 3 يوليو.. منتخب مصر يتعادل مع إيران ويتأهل لدور الـ 32 بالمونديال لأول مرة
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
فيضانات عارمة تجتاح غرب اليابان وإجلاء أكثر من مليون شخص
بلجيكا في الصدارة .. ترتيب مجموعة مصر في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خريطة مباريات دور الـ 32 في كأس العالم بالكامل .. مصر في اختبار قوي أمام أستراليا .. ومواجهتان ساخنتان للبرازيل وفرنسا

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى انطلاق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعدما أسدل الستار على أغلب مباريات دور المجموعات لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها " لا مجال للتعويض" حيث يصبح الفوز الطريق الوحيد لمواصلة الحلم فيما تعني الخسارة نهاية المشوار في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل في مرحلة تشهد مواجهات من العيار الثقيل بين كبار المنتخبات إلى جانب اختبارات صعبة للمنتخبات التي فاجأت الجميع ببلوغ الأدوار الإقصائية.

مصر أمام أستراليا.. بداية المشوار 

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في واحدة من أبرز مباريات دور الـ32 بعدما نجح الفراعنة في كتابة التاريخ بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه المميزة بعدما قدم مستويات قوية في دور المجموعات معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات يتقدمهم محمد صلاح إلى جانب العناصر الشابة التي نجحت في لفت الأنظار خلال البطولة.

في المقابل يسعى المنتخب الأسترالي إلى استغلال خبراته في البطولات الكبرى من أجل تجاوز العقبة المصرية وهو ما ينذر بمواجهة متوازنة ينتظرها عشاق الكرة في البلدين.

قمة أوروبية بين هولندا والمغرب

وتحمل مباريات دور الـ32 مواجهة قوية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في اختبار صعب لـ"أسود الأطلس" الذين يواصلون تقديم مستويات مميزة في كأس العالم بعد نجاحهم في عبور دور المجموعات.

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ بينما تأمل هولندا في استعادة أمجادها العالمية عبر تخطي أحد أبرز المنتخبات العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة.

البرازيل وفرنسا في مواجهتين لا تخلو من الصعوبة

ويصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره الياباني في مواجهة تبدو متكافئة على الورق خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الكرة اليابانية خلال السنوات الأخيرة.

كما يلتقي المنتخب الفرنسي مع السويد في مواجهة أوروبية خالصة يسعى خلالها "الديوك" إلى تأكيد ترشيحاتهم للمنافسة على اللقب بينما يطمح المنتخب السويدي إلى مواصلة مفاجآته في البطولة.

ألمانيا وإسبانيا لتأكيد التفوق

ويبدأ المنتخب الألماني رحلة الأدوار الإقصائية بمواجهة باراجواي في لقاء يسعى خلاله "الماكينات" إلى فرض هيمنتهم مبكرًا بينما تنتظر المنتخب الإسباني مواجهة أمام وصيف المجموعة العاشرة في مباراة يسعى خلالها بطل أوروبا لمواصلة عروضه القوية.

أما المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب فيخوض مواجهة أمام الرأس الأخضر واضعًا نصب عينيه مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

مواجهات مفتوحة وحسابات معقدة

ولا تزال بعض مباريات دور الـ32 في انتظار اكتمال هوية أطرافها بسبب استمرار المنافسة على بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث وهو ما يجعل عدة منتخبات تترقب نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات قبل التعرف على منافسيها.

ومن أبرز هذه المواجهات لقاء المكسيك أمام أحد أفضل أصحاب المركز الثالث وكذلك مواجهة متصدر المجموعة الثانية عشرة مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أصحاب المركز الثالث بالإضافة إلى لقاء متصدر المجموعة الحادية عشرة مع أحد المنتخبات المتأهلة بالطريقة نفسها.

برنامج مباريات دور الـ32

الأحد 28 يونيو

جنوب أفريقيا × كندا – 10:00 مساءً.

الإثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

الأربعاء 1 يوليو

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

المكسيك × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:00 فجرًا.

متصدر المجموعة الثانية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 7:00 مساءً.

بلجيكا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × وصيف المجموعة العاشرة – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

وصيف المجموعة الحادية عشرة × وصيف المجموعة الثانية عشرة – 2:00 فجرًا.

سويسرا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر – 1:00 صباحًا.

متصدر المجموعة الحادية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:30 صباحًا.

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 منتخب مصر منتخب أستراليا أستراليا المنتخب المغربي المنتخب البرازيلي المنتخب الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أسعدتم المصريين.. محافظ الغربية يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي إلى 32 المونديال

المقاهي بجنوب سيناء

مقاهي الطور تتحول إلى مدرجات جماهيرية لمتابعة مواجهة مصر وإيران

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تعيين عدلي أبو عقيل سكرتيرًا عامًا للمحافظة .. وتوريد 625 ألف طن من القمح

بالصور

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد