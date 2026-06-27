خريطة مباريات دور الـ 32 في كأس العالم بالكامل .. مصر في اختبار قوي أمام أستراليا .. ومواجهتان ساخنتان للبرازيل وفرنسا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى انطلاق منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعدما أسدل الستار على أغلب مباريات دور المجموعات لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها " لا مجال للتعويض" حيث يصبح الفوز الطريق الوحيد لمواصلة الحلم فيما تعني الخسارة نهاية المشوار في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل في مرحلة تشهد مواجهات من العيار الثقيل بين كبار المنتخبات إلى جانب اختبارات صعبة للمنتخبات التي فاجأت الجميع ببلوغ الأدوار الإقصائية.

مصر أمام أستراليا.. بداية المشوار

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في واحدة من أبرز مباريات دور الـ32 بعدما نجح الفراعنة في كتابة التاريخ بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه المميزة بعدما قدم مستويات قوية في دور المجموعات معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات يتقدمهم محمد صلاح إلى جانب العناصر الشابة التي نجحت في لفت الأنظار خلال البطولة.

في المقابل يسعى المنتخب الأسترالي إلى استغلال خبراته في البطولات الكبرى من أجل تجاوز العقبة المصرية وهو ما ينذر بمواجهة متوازنة ينتظرها عشاق الكرة في البلدين.

قمة أوروبية بين هولندا والمغرب

وتحمل مباريات دور الـ32 مواجهة قوية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في اختبار صعب لـ"أسود الأطلس" الذين يواصلون تقديم مستويات مميزة في كأس العالم بعد نجاحهم في عبور دور المجموعات.

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ بينما تأمل هولندا في استعادة أمجادها العالمية عبر تخطي أحد أبرز المنتخبات العربية والأفريقية في السنوات الأخيرة.

البرازيل وفرنسا في مواجهتين لا تخلو من الصعوبة

ويصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره الياباني في مواجهة تبدو متكافئة على الورق خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الكرة اليابانية خلال السنوات الأخيرة.

كما يلتقي المنتخب الفرنسي مع السويد في مواجهة أوروبية خالصة يسعى خلالها "الديوك" إلى تأكيد ترشيحاتهم للمنافسة على اللقب بينما يطمح المنتخب السويدي إلى مواصلة مفاجآته في البطولة.

ألمانيا وإسبانيا لتأكيد التفوق

ويبدأ المنتخب الألماني رحلة الأدوار الإقصائية بمواجهة باراجواي في لقاء يسعى خلاله "الماكينات" إلى فرض هيمنتهم مبكرًا بينما تنتظر المنتخب الإسباني مواجهة أمام وصيف المجموعة العاشرة في مباراة يسعى خلالها بطل أوروبا لمواصلة عروضه القوية.

أما المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب فيخوض مواجهة أمام الرأس الأخضر واضعًا نصب عينيه مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

مواجهات مفتوحة وحسابات معقدة

ولا تزال بعض مباريات دور الـ32 في انتظار اكتمال هوية أطرافها بسبب استمرار المنافسة على بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث وهو ما يجعل عدة منتخبات تترقب نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات قبل التعرف على منافسيها.

ومن أبرز هذه المواجهات لقاء المكسيك أمام أحد أفضل أصحاب المركز الثالث وكذلك مواجهة متصدر المجموعة الثانية عشرة مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أصحاب المركز الثالث بالإضافة إلى لقاء متصدر المجموعة الحادية عشرة مع أحد المنتخبات المتأهلة بالطريقة نفسها.

برنامج مباريات دور الـ32

الأحد 28 يونيو

جنوب أفريقيا × كندا – 10:00 مساءً.

الإثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

الأربعاء 1 يوليو

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

المكسيك × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:00 فجرًا.

متصدر المجموعة الثانية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 7:00 مساءً.

بلجيكا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × وصيف المجموعة العاشرة – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

وصيف المجموعة الحادية عشرة × وصيف المجموعة الثانية عشرة – 2:00 فجرًا.

سويسرا × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × الرأس الأخضر – 1:00 صباحًا.

متصدر المجموعة الحادية عشرة × أحد أفضل أصحاب المركز الثالث – 4:30 صباحًا.