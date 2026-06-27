كأس العالم 2026.. تعرف على مواجهات الدور الـ 32 حتى الآن

مع اقتراب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بدأت ملامح دور الـ32 تتضح، بعدما حسم عدد من المنتخبات تأهلها رسميًا، لتتحدد أولى المواجهات المرتقبة في الأدوار الإقصائية.

وشهدت البطولة تأكيد عدة مباريات قوية في الدور المقبل، يتصدرها لقاء ألمانيا أمام باراجواي، فيما يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره السويدي في مواجهة لا تقل قوة وإثارة، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في الدور التالي يوم 4 يوليو.

كما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع كندا، بينما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في واحدة من أبرز مواجهات دور الـ32، حيث ينتظر الفائز من كلتا المباراتين مواجهة مباشرة في الدور المقبل.

وفي مواجهات أخرى، يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، بينما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الرأس الأخضر، في الوقت الذي يلتقي فيه منتخب ساحل العاج مع النرويج، ويصطدم المنتخب الياباني بمنتخب البرازيل في قمة آسيوية لاتينية منتظرة.

وجاءت المواجهات التي تأكدت حتى الآن كالتالي:

ألمانيا × باراجواي

فرنسا × السويد

ويلتقي الفائزان من المباراتين في الدور التالي يوم 4 يوليو.

جنوب أفريقيا × كندا

هولندا × المغرب

ويلتقي الفائزان من المباراتين في الدور التالي يوم 4 يوليو.

كما تأكدت المواجهات التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية × البوسنة والهرسك

الأرجنتين × الرأس الأخضر

ساحل العاج × النرويج

اليابان × البرازيل

ومن المنتظر أن تكتمل بقية مواجهات دور الـ32 عقب انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستحسم هوية المنتخبات المتأهلة وترتيبها النهائي داخل المجموعات، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.