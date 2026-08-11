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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

22 حفلًا وتكريم 10 شخصيات في الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

هاني شنودة
هاني شنودة
أحمد البهى

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، تنطلق فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء،  بإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، في الثامنة مساء السبت 15 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

يستهل الحفل بالسلام الوطني، يعقبه فقرة فنية بعنوان "غنوا للحياة" مهداة لاسم الموسيقار الكبير الراحل هاني شنودة، تصميم جرافيك المهندس عبد المنعم المصري، مكساج فراس نوح، ويتضمن الحفل تكريم 10  شخصيات أثرت المشهد الفني المصرى والعربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، هم؛ المايسترو نادر عباسي؛ القائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية -سابقًا-، والمخرج والمصمم وليد عوني؛ المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي الحديث، عازفة البيانو الدكتورة مارسيل متى، السوبرانو الدكتورة نبيلة عريان، جريج مارتن؛ عازف البيانو بفرقة أوبرا القاهرة، المهندس محمد أبو سعدة؛ رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، صلاح شقوير؛ رئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير قلعة صلاح الدين -سابقاً-، خالد عبد الحليم؛ مدير أوركسترا القاهرة السيمفوني، مهندس الديكور محمد عبد الرازق؛ بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا، فارس خالد؛ فني التجهيزات بإدارة الخدمات الفنية بالأوبرا.

يخرج الحفل مهدي السيد، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويبدأ العرض الفني خلاله بفاصل لعازفات الهارب المصريات، بقيادة الدكتورة منال محيي الدين، يضم عددًا من المؤلفات العربية والعالمية الشهيرة، يليه حفل للمطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويتضمن نخبة من المؤلفات الغنائية الشهيرة التراثية والمعاصرة، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة.

تفاصيل الفاعليات: 

فعاليات الدورة 34 من "مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء" تستمر على مدار 10 أيام متصلة، وتبدأ في الثامنة مساءً، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية المميزة، حيث: (السبت 15 أغسطس) عازفات الهارب المصريات- ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، (الأحد 16 أغسطس) سمر طارق وفرقتها- عزيز مرقة وفرقته، (الإثنين 17 اغسطس) نسمة محجوب وفرقتها، فريق وسط البلد، (الثلاثاء 18 أغسطس) كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب، تدريب وقيادة ميرفت همام وإشراف فني أسامة علي- فرقة يانوبا قيادة الفنان سمير جمعة، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، (الأربعاء 19 أغسطس) شريف منير وفرقته "نوستالجيا"- الفنان هشام عباس وفرقته، (الخميس 20 أغسطس) سعد العود وفرقته- الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب، (الجمعة 21 أغسطس) حفل الصوفية والحداثة للشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة، الفنان طارق العربى طرقان وأبناؤه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة، (السبت 22 أغسطس) أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد شرارة-  فرقة أيامنا الحلوة رؤية وقيادة محمد عثمان، (الأحد 23 أغسطس)  كورال أون بقيادة محمود صابر، فرقة بوليوود من "الهند"- النجم علي الحجار وفرقته، (الإثنين 24 أغسطس) عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها- النجم مدحت صالح الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

دار الأوبرا المصرية أتاحت باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء،  والمقرر  انطلاقها  مساء السبت 15 أغسطس الجاري وتستمر  حتي 24 من الشهر الجاري، ذلك من الإثنين 3 أغسطس، من خلال موقع "تذكرتى" ، في إطار التيسير على الجمهور وتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني الحديثة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

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