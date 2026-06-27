مصطفى شوبير يكرر أمام إيران إنجاز عصام الحضري في كأس العالم

دون مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح ثاني حارس مصري ينجح في التصدي لركلة جزاء في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مواجهة إيران، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ونجح شوبير في التصدي لركلة جزاء لمنتخب إيران في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، بعدما تألق في إبعاد الكرة، ليكرر إنجاز عصام الحضري، الذي تصدى لركلة جزاء أمام المنتخب السعودي في نسخة مونديال 2018.

وشهدت المباراة بداية قوية من منتخب مصر، حيث افتتح محمود صابر التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما تابع تسديدة محمد صلاح التي ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، ليضعها داخل الشباك معلنًا تقدم الفراعنة.

ورغم تألق شوبير في التصدي لركلة الجزاء، تمكن المنتخب الإيراني من إدراك التعادل في وقت لاحق من الشوط الأول، بعدما استغل رامين رضائيان كرة مرتدة من شوبير إثر تسديدة ميلاد محمدي، ليودعها الشباك ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى دور الـ32 قبل انطلاق المباراة، بعد تعادله مع بلجيكا في الجولة الأولى وفوزه على نيوزيلندا في الجولة الثانية، فيما تحدد مواجهة إيران مركز الفراعنة النهائي في المجموعة السابعة.