للتاريخ.. مصطفى شوبير ثاني حارس مصري يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم

دخل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما أصبح ثاني حارس مصري يتمكن من التصدي لركلة جزاء في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال خلال المباراة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الإيراني على ملعب سياتل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وجاء تصدي شوبير في لحظة حاسمة من اللقاء ليمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة في مباراة تتسم بالندية والحساسية على صعيد صدارة المجموعة وتؤكد على الحضور القوي للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

شوبير يكتب اسمه في سجل الحراس التاريخيين

بهذا الإنجاز أصبح مصطفى شوبير ثاني حارس مصري في التاريخ يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم بعد الحارس الأسطوري عصام الحضري الذي حقق هذا الإنجاز في نسخة 2018 ليواصل حراس مصر كتابة بصمات لافتة في المحفل العالمي الأكبر.

ويعكس هذا الرقم تطور المدرسة المصرية في مركز حراسة المرمى التي لطالما قدمت أسماء بارزة صنعت الفارق في بطولات كبرى وها هو الجيل الجديد يؤكد استمرار هذا الإرث.

لحظة حاسمة داخل مباراة قوية

وجاءت ركلة الجزاء في توقيت حساس من المباراة حيث كان المنتخب الإيراني يبحث عن العودة في النتيجة قبل أن ينجح شوبير في قراءة اتجاه التسديدة والتصدي لها بثبات وتركيز كبيرين وسط فرحة عارمة من لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني.

هذا التدخل لم يكن مجرد تصدٍ عادي بل شكل نقطة تحول معنوية في سير اللقاء خاصة في ظل الضغط الهجومي الذي فرضه المنتخب الإيراني خلال فترات من المباراة.

ويواصل المنتخب المصري كتابة فصول جديدة في مشاركته بكأس العالم 2026 سواء على مستوى الأرقام الفردية أو الأداء الجماعي في نسخة تشهد حضورًا قويًا للفراعنة الذين يسعون لمواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.