قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوعي يطلق أولى خطوات مجلس رواد الأعمال بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

حزب الوعي
حزب الوعي
محمد الشعراوي

في إطار رؤية حزب الوعي، برئاسة المهندس باسل عادل، لتعزيز التكامل بين مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، بدأ مجلس رواد الأعمال برئاسة الدكتورة عائشة حسن تنفيذ أولى خطواته العملية من خلال إطلاق مسار للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم المبادرات التنموية وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وشهدت المرحلة الأولى بدء إجراءات توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار التعرف على مشروعاتها ومبادراتها، ودراسة احتياجاتها، وبحث آليات تطويرها ودعمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويستهدف مجلس رواد الأعمال بناء منصة فاعلة تربط بين أصحاب المبادرات التنموية ورواد الأعمال وأصحاب المصانع والشركات والمستثمرين، بما يسهم في توفير فرص الشراكة والتمويل والتنفيذ، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة، تحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة عائشة حسن أن المجلس يتبنى رؤية تقوم على بناء شراكات حقيقية تتجاوز الإطار الشكلي، عبر إيجاد جسور تواصل فعالة بين المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويحقق تنمية قائمة على المشاركة والتأثير.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حزب الوعي نحو دعم المبادرات التنموية الجادة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، وترسيخ نموذج للشراكة بين مختلف أطراف المجتمع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين.

باسل عادل الاقتصاد الوطني عائشة حسن المصانع مجلس رواد الأعمال الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الحرس الثوري

الحرس الثوري يهدد باستهداف منشآت الطاقة الأمريكية حال تجدد التهديد ضد إيران

ضحايا الزلزال في كولومبيا

بابا الفاتيكان: حزن عميق وصلوات لضحايا الزلزال في كولومبيا

المملكة المتحدة:

المملكة المتحدة: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد