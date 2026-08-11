حزب الوعي يطلق أولى خطوات مجلس رواد الأعمال بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

في إطار رؤية حزب الوعي، برئاسة المهندس باسل عادل، لتعزيز التكامل بين مجتمع الأعمال والمجتمع المدني، بدأ مجلس رواد الأعمال برئاسة الدكتورة عائشة حسن تنفيذ أولى خطواته العملية من خلال إطلاق مسار للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم المبادرات التنموية وتحويلها إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وشهدت المرحلة الأولى بدء إجراءات توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار التعرف على مشروعاتها ومبادراتها، ودراسة احتياجاتها، وبحث آليات تطويرها ودعمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويستهدف مجلس رواد الأعمال بناء منصة فاعلة تربط بين أصحاب المبادرات التنموية ورواد الأعمال وأصحاب المصانع والشركات والمستثمرين، بما يسهم في توفير فرص الشراكة والتمويل والتنفيذ، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو والاستدامة، تحقق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة عائشة حسن أن المجلس يتبنى رؤية تقوم على بناء شراكات حقيقية تتجاوز الإطار الشكلي، عبر إيجاد جسور تواصل فعالة بين المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية ويحقق تنمية قائمة على المشاركة والتأثير.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه حزب الوعي نحو دعم المبادرات التنموية الجادة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، وترسيخ نموذج للشراكة بين مختلف أطراف المجتمع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين.