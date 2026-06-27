إبراهيم فايق يحتفي بهدف منتخب مصر الأول أمام إيران: الله يا زيكو

احتفل الإعلامي إبراهيم فايق بتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في شباك إيران، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ونشر إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” تعليقًا عقب الهدف، كتب فيه: “الله أكبر.. جوووووووول.. الله يا زيكو الله يا صلاح.. الله يا صابرإنت إيه يا حسام يا حسن".

تشكيل منتخب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

- خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - زيكو.



ويدخل منتخب مصر المواجهة بعدما ضمن مواصلة مشواره في البطولة بتأهله إلى دور ال 32 وفقا لنتائج منتخبات اخرى، بينما يسعى المنتخب الإيراني أيضًا لحصد النقاط التي تقوده إلى الدور المقبل.