مرموش وعبدالكريم.. دكة بدلاء مصر ضد إيران في كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، قائمة البدلاء لمواجهة إيران، المقرر إقامتها صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة البدلاء تواجد الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، إلى جانب عدد من العناصر التي قد يعتمد عليها الجهاز الفني خلال اللقاء، وفقًا لسير المباراة.

وجاءت دكة بدلاء منتخب مصر كالتالي:

محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، ياسر إبراهيم، نبيل عماد "دونجا"، مروان عطية،

إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد "زيزو"، حمزة عبد الكريم، وعمر مرموش.

تشكيل منتخب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

- خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - زيكو.



ويدخل منتخب مصر المواجهة بعدما ضمن مواصلة مشواره في البطولة بتأهله إلى دور ال 32 وفقا لنتائج منتخبات اخرى، بينما يسعى المنتخب الإيراني أيضًا لحصد النقاط التي تقوده إلى الدور المقبل.

وتنطلق مباراة مصر وإيران في تمام السادسة صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على أن تشهد صراعًا مباشرًا بين المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.