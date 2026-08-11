قيادي بمستقبل وطن: مصلحة الكفاية الإنتاجية شريك أساسي في دعم مستقبل الصناعة

أشاد المهندس روحي العربي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بالدور الذي تقوم به مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وما تقدمه من جهود متميزة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.

مصلحة الكفاية الإنتاجية

وثمّن العربي الأداء المتميز لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مؤكدًا أن المصلحة تمثل أحد أهم الأذرع الوطنية في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتدريب العملي، بما يتواكب مع احتياجات الصناعة المصرية ومتطلبات سوق العمل.

وقال العربي: نقدر ونثمن الدور الكبير الذي تقوم به مصلحة الكفاية الإنتاجية، بقيادة اللواء إيهاب عبد الله، وما نشهده من تعاون ودعم حقيقي للشركاء في منظومة التعليم والتدريب المهني، وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وتأهيل الشباب بمهارات حقيقية تفتح أمامهم أبواب العمل والإنتاج.”

منظومة التلمذة الصناعية

وأضاف أن منظومة التلمذة الصناعية تمثل نموذجًا مهمًا للتعليم الفني الذي يرتبط بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن تخريج شباب يمتلكون المهارات الفنية والمهنية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، وداعمًا رئيسيًا لخطط الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج.

وأكد العربي أن الشراكة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تقديم فرص تعليم وتدريب حقيقية للشباب، ورفع كفاءتهم بما يؤهلهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

وأشار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام غير مسبوق بملفات الصناعة والتعليم الفني والتدريب المهني، يؤكد أن بناء الإنسان وتأهيله أصبحا جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم المهندس روحي العربي تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم التعاون مع وزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والعمل على تعزيز الشراكات التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني والتلمذة الصناعية، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من الشباب المؤهلين والقادرين على العمل والإنتاج والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.