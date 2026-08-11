إشادة برلمانية بتجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن.. نواب: يعزز قوة القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد.. وخطوة هامة لتحقيق الأمن الغذائي

برلماني: يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وقدرته على تعزيز موارد الدولة

برلماني: الصادرات الزراعية ستشهد نموًا أكبر بنهاية العام

أشاد عدد من نواب البرلمان بإعلام الحكومة تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن، مؤكدين أنها خطوة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية.

بداية ، أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وقدرته على تعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المصرية بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دوره في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى ضرورة استمرار جهود الدولة في دعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل ورفع قدرتها التنافسية، مؤكدا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم منظومة التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المصرية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية.

وقال إن أن تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يمثل خطوة مهمة، داعيا إلى البناء على هذا النجاح لتحقيق معدلات تصدير أكبر خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أشاد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، مؤكدا أن هذا النمو يعكس التطور الذي يشهده القطاع وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمي

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل وتعزيز تنافسية الأسعار، تمثل عوامل رئيسية لدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

مواصلة تطوير منظومة الإنتاج

وأشار النائب ياسر عرفة إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج بما يرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا.

وتوقع عضو لجنة الزراعة أن تشهد الصادرات الزراعية نموًا أكبر بنهاية العام، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرص قوية لمواصلة التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد من القطاع الزراعي.