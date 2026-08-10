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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل زراعة النواب: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يعزز قوة القطاع وقدرته على دعم الاقتصاد

النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس النواب
النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وقدرته على تعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يمثل مؤشرا إيجابيا على نجاح جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المصرية بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دوره في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى ضرورة استمرار جهود الدولة في دعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل ورفع قدرتها التنافسية، مؤكدا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم منظومة التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المصرية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية.

وقال إن أن تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يمثل خطوة مهمة، داعيا إلى البناء على هذا النجاح لتحقيق معدلات تصدير أكبر خلال الفترة المقبلة.

الصادرات الزراعية المصرية الاقتصاد الوطني القطاع الزراعي زيادة الإنتاج المنتجات المصرية

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