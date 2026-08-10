إشادات برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية.. توقعات بزيادة النمو بنهاية العام

حظي الارتفاع الي حققته الصادرات الزراعية المصرية بإشادة برلمانية، بعد تجاوز إجمالي الكميات المصدرة حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن، وسط تأكيدات على أهمية مواصلة تطوير الإنتاج الزراعي ورفع جودة المحاصيل وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده منظومة الإنتاج الزراعي والتصدير، ويؤكد تنامي ثقة الأسواق الخارجية في جودة الحاصلات المصرية.

وقال العطار في تصريحات خاصة، إن تصدر الموالح قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، إلى جانب صادرات البطاطس والبطاطا والعنب والبصل والفاصوليا، يعكس تنوع المحاصيل المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب استمرار العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية، والتوسع في الرقابة والتكويد والتتبع، وتحسين عمليات التعبئة والتغليف والنقل والتخزين، بما يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه.

دعم المزارعين والمصدرين

وأشار النائب نبيل العطار إلى أهمية دعم المزارعين والمصدرين وتوفير المساندة الفنية اللازمة لهم، بالتوازي مع التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأمريكية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي.

وشدد على أن استمرار نمو الصادرات الزراعية يمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على زيادة الكميات المصدرة مع الحفاظ على الجودة ورفع القيمة التصديرية للمنتجات.

واختتم العطار بالتأكيد أن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن يمثل مؤشرًا إيجابيًا، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النمو في الصادرات المصرية، مع استمرار جهود الدولة في تحسين جودة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

أشاد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتجاوز الصادرات الزراعية المصرية حاجز 6.2 مليون طن، مؤكدا أن هذا النمو يعكس التطور الذي يشهده القطاع وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمي

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة أن التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، إلى جانب تحسين جودة المحاصيل وتعزيز تنافسية الأسعار، تمثل عوامل رئيسية لدعم زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

مواصلة تطوير منظومة الإنتاج

وأشار النائب ياسر عرفة إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج بما يرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا.

وتوقع عضو لجنة الزراعة أن تشهد الصادرات الزراعية نموًا أكبر بنهاية العام، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس وجود فرص قوية لمواصلة التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة العائد من القطاع الزراعي.