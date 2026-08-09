قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ"حماة الوطن": مشروع "علم الروم" برهان جديد على نجاح الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية

المهندس محمود لملوم
المهندس محمود لملوم
محمد الشعراوي

قال المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إن ما تشهده مصر اليوم في منطقة الساحل الشمالي الغربي ليس مجرد مشروعات عمرانية، بل هو إعادة تشكيل حقيقية للخريطة الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن إطلاق ضربة بداية المرحلة الأولى لمشروع "علم الروم" باستثمارات إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة، يُمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، ويعكس جدارة البيئة الاستثمارية التي هيأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشروعات العملاقة

ولفت أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إلى الأثر المباشر لمثل هذه المشروعات العملاقة على سوق العمل؛ موضحًا أن المشروع يستهدف توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 30 ألف فرصة في المرحلة الأولى فقط، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام طاقات الشباب المصري وشركات المقاولات الوطنية للاندماج في مشروعات ذات معايير عالمية.

وأكد أن تواجد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة قيادات شركة الديار القطرية، يعكس نجاح فلسفة الدولة في الانتقال بالساحل الشمالي من مجرد مصايف موسمية إلى مدن ساحلية متكاملة، مستدامة، وذكية تعمل على مدار العام، وتجذب السياحة والاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من مؤسسات دولية كبرى، يُعد ثمرة مباشرة لتطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق، والقطار الكهربائي السريع، فضلًا عن التيسيرات الحكومية المُحفّزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وثمن هذه الخطوات الجريئة والإستراتيجية، مؤكدًا على الدعم الكامل لرؤية القيادة السياسية في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتمكين الشباب، وبناء مستقبل اقتصادي قوي يليق بمكانة مصر العظمى بين أمم العالم.

المهندس محمود لملوم حماة الوطن حزب حماة الوطن رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد