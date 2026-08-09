قيادي بـ"حماة الوطن": مشروع "علم الروم" برهان جديد على نجاح الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية

قال المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إن ما تشهده مصر اليوم في منطقة الساحل الشمالي الغربي ليس مجرد مشروعات عمرانية، بل هو إعادة تشكيل حقيقية للخريطة الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن إطلاق ضربة بداية المرحلة الأولى لمشروع "علم الروم" باستثمارات إجمالية تصل إلى 29.7 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار تدفقات نقدية مباشرة، يُمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، ويعكس جدارة البيئة الاستثمارية التي هيأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشروعات العملاقة

ولفت أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إلى الأثر المباشر لمثل هذه المشروعات العملاقة على سوق العمل؛ موضحًا أن المشروع يستهدف توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 30 ألف فرصة في المرحلة الأولى فقط، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام طاقات الشباب المصري وشركات المقاولات الوطنية للاندماج في مشروعات ذات معايير عالمية.

وأكد أن تواجد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة قيادات شركة الديار القطرية، يعكس نجاح فلسفة الدولة في الانتقال بالساحل الشمالي من مجرد مصايف موسمية إلى مدن ساحلية متكاملة، مستدامة، وذكية تعمل على مدار العام، وتجذب السياحة والاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من مؤسسات دولية كبرى، يُعد ثمرة مباشرة لتطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق، والقطار الكهربائي السريع، فضلًا عن التيسيرات الحكومية المُحفّزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وثمن هذه الخطوات الجريئة والإستراتيجية، مؤكدًا على الدعم الكامل لرؤية القيادة السياسية في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتمكين الشباب، وبناء مستقبل اقتصادي قوي يليق بمكانة مصر العظمى بين أمم العالم.