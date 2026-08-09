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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوكارنو السينمائي 79: المهرجان يمتد نحو النجوم

لوكارنو السينمائي 79
لوكارنو السينمائي 79
محمد نبيل

يستعد مهرجان لوكارنو في نسخته التاسعة والسبعين لإنهاء أسبوعه الأول والانتقال إلى الأسبوع الثاني. في هذه المتابعة، نقدّم لكم بعض أبرز النجوم الذين استضافهم المهرجان في "بيازا غراندي"، إضافة إلى قراءة في الأبعاد المتعددة لفيلم الكوميديا الدرامية الصاخب "The Invite" لأوليفيا وايلد، وحوار مع المخرج جيمس غراي حول فيلمه اللافت الجديد "Paper Tiger".

على مدى تسعة أفلام روائية طويلة، رسّخ المخرج الأمريكي جيمس غراي مكانته في الصفوف الأولى من السينما الأمريكية، متميزًا باستكشافه المستمر لوعود "الحلم الأمريكي" التي كثيرًا ما تظل بعيدة المنال. وفي فيلمه الجديد "Paper Tiger"، يعود غراي إلى منصة "بيازا غراندي" في لوكارنو، وإلى موضوع مألوف بالنسبة له: قصة قدرية عن شقيقين يجدان نفسيهما، عن غير قصد، في مواجهة مافيا روسية في مدينة نيويورك.

ومن المقرر أن يتسلّم جراي جائزة "باردو الإنجاز" (Pardo alla Carriera) لهذا العام في "بيازا غراندي" يوم الأحد 9 أغسطس 2026، قبل أن يقدّم فيلمه "Paper Tiger" الذي شارك في المنافسة الرسمية بمهرجان كان هذا العام، ومن المقرر أن يفتتح مهرجان نيويورك السينمائي في سبتمبر. ويشارك في بطولة الفيلم آدم درايفر وسكارليت جوهانسون ومايلز تيلر.

كما سيعرض المهرجان، تكريمًا لمسيرته، فيلمين سابقين من أعماله: "We Own the Night" (2007) و"Two Lovers" (2008).
 

وقال جيونا أ. نزارو، المدير الفني للمهرجان: "جيمس غراي هو آخر الروائيين العظماء في السينما الأمريكية. تشكّل أفلامه مجموعة أعمال غنية تصدح فيها أصداء الشتات اليهودي، والفيلم النوار، والأدب الروسي والأمريكي الشمالي معًا."

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