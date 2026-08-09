عقد العمل بتاعه بيقول إيه؟.. أحمد موسى يهاجم قرار فصل موظف في واقعة «غزوة المطعم»

وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى مدير المطعم الذي شهد واقعة أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة إعلاميًا بواقعة «غزوة المطعم»، متسائلًا عن أسباب فصل أحد العاملين على خلفية الواقعة، وما إذا كان قرار الفصل يستند إلى بنود واضحة في عقد العمل.

فصلت الراجل ليه

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «فصلت الراجل ليه وعلى أي أساس؟ عقد العمل بتاعه بيقول إيه؟ الراجل عمل شغله تقوم ترفده إزاي؟».

وتطرق موسى خلال حديثه إلى والد الفتاة المرتبطة بالواقعة، متهمًا إياها، بحسب تصريحاته، بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض ضد مؤسسات الدولة خلال أحداث رابعة، كما شن هجومًا على الجماعة، قائلًا إن الإخوان استخدموا الدين لتحقيق أهداف سياسية.

والد الفتاة وعلاقته بجماعة الإخوان

وأشار إلى أن عددًا من الصفحات واللجان الإلكترونية فوجئت، على حد وصفه، بالوصول إلى معلومات تتعلق بوالد الفتاة وعلاقته بجماعة الإخوان، مؤكدًا أن ذلك ظهر من خلال منشور له عبر منصة «إكس».

وأضاف أحمد موسى أنه لا يتعامل مع ما وصفهم بالأذرع الإعلامية والقيادات التي تحاول الاشتباك معه من خلال التعليق على منشوراته، قائلًا: «أنا لا أشتبك مع جواسيس وخونة»، ومؤكدًا أن الحملات التي تستهدفه مستمرة ولن تتوقف.

وتابع أن اهتمام بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بموضوع أو فيديو معين يدفعه إلى التساؤل عن أسباب هذا الاهتمام، مختتمًا حديثه بتأكيده أن الحملات الممنهجة ضده مستمرة، وأنه لن يتوقف عن الرد عليها.