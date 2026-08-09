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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟».. تجربة غنائية جديدة باللغة العربية الفصحى

النجمة هند عبد الحليم
النجمة هند عبد الحليم
أوركيد سامي

طرحت الفنانة هند عبد الحليم أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب بعنوان «مَن أنا؟»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية، في تجربة فنية مختلفة تخوض من خلالها مساحة جديدة من التعبير الأدائي والغنائي، من خلال تقديم الأغنية باللغة العربية الفصحى وبرؤية بصرية معاصرة.

وتحمل أغنية «مَن أنا؟» طابعًا خاصًا، إذ تدور حول فكرة حديث الروح، وتقدم هند عبد الحليم من خلالها حالة فنية تجمع بين مشاعر القوة والاستسلام، والشك واليقين، في محاولة لطرح تساؤلات حول الإنسان ورغباته ومفهوم السعادة.

وتكشف هند عبد الحليم عن كواليس تعاونها مع المنتج الموسيقي مو عامر، قائلة: «أغنية مَن أنا؟ تعتمد على الإلكترو ميوزيك، واستنادًا إلى رؤيتي وخبرة مو عامر الفنية في مجال الـDJ وإنتاج الموسيقى الإلكترونية، كانت الفكرة تراودني كثيرًا، حتى اقترح مو عامر استخدام اللغة العربية الفصحى للتعبير عن معانيها بشكل أفضل، ومن هنا تحمسنا لتنفيذها».

وعن إطلالتها في الفيديو كليب، تقول هند عبد الحليم: «حرصت على الظهور بإطلالة حية وواقعية تتناسب مع خصوصية الحالة الفنية التي تطرحها أغنية مَن أنا؟، خاصة مع تصوير مشاهد الفيديو كليب في الصحراء المصرية».

أغنية «مَن أنا؟» من كلمات سيف الخوانكي، والتوزيع الموسيقي والإنتاج لمو عامر، والمكساج توراكو، والماستر هادي طارق، وتم التسجيل في Batcave Studio، بينما تولى كلامودة مهمة مدير التصوير، وياسمين الدقن المونتاج، فيما جاء التوزيع الرقمي بالتعاون مع Warner Music MENA، وشارك محمد محمود كفنان لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف وإدارة رؤية إنتاجية نرمين تقلا وEl Persona Studios.

ويأتي فيديو كليب «مَن أنا؟» بعد طرح هند عبد الحليم أغنيتها المنفردة الأولى «على فين» عبر المنصات الموسيقية و«يوتيوب»، ضمن موسمها الغنائي الصيفي، لتواصل خطواتها في عالم الغناء بشكل منفرد، وذلك بعد تقديمها فيديو كليب الدويتو الغنائي «صحاب الليل» بالتعاون مع عبد الرحمن رشدي العام الماضي

النجمة هند عبد الحليم اخبار الفن نجوم الفن

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