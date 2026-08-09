20 % من المصريين مهددون بوقف خطوطهم؟.. برلمانية تكشف الحل

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 20% من الشعب المصري يمتلكون خطوطًا تابعة لإحدى شركات الاتصالات، لكن الهواتف المحمولة الخاصة بهم لا تحتوي على كاميرا لإجراء الهوية الرقمية.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه بعد إطلاق نظام الهوية الرقمية للتحقق من حيازة الخط، سيتعين على هؤلاء المواطنين التوجه إلى أحد منافذ شركات الاتصالات التابعة لهم لتسجيل الخط، بدلًا من وقف الخدمة عن الخط.

ولفتت إلى أن إجراءات الهوية الرقمية ستتم من خلال الهاتف المحمول الذي يمتلكه الشخص، باستخدام الكاميرا وصورة بطاقة الرقم القومي، بينما سيتوجه المواطنون الذين يمتلكون هواتف لا تحتوي على كاميرا إلى فروع شركات الاتصالات لإتمام الإجراءات.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين يمتلكون هواتف محمولة وخطوطًا مسجلة، سيتم التحقق من هويتهم من خلال رب الأسرة، موضحة أن رب الأسرة قد يسجل ثلاثة خطوط أو أكثر باسمه، بهدف تحديد الشخص الذي يحوز الخط فعليًا في حال حدوث أي مشكلات مرتبطة باستخدامه.