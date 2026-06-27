التعادل الإيجابي يحسم أحداث الشوط الاول بين منتخبي مصر وايران

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة مصر وإيران المقامة حالياً على استاد لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والنتيجة هي التعادل 1-1.

تقدم منتخب مصر بهدف عن طريق محمود صابر بعدما أرتدت الكرة له من دفاع إيران ، واحتسب الحكم ركلة جزاء لأيران تسبب فيها محمد عبد المنعم لكن مصطفى شوبير تصدى للكرة ببراعة قبل أن يسجل إيران الهدف الأول عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 14 بعدها يغادر عبد المنعم للإصابة ويشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.

تشكيل منتحب مصر ضد إيران في كأس العالم 2026

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني ،رامي ربيعة،محمد عبد المنعم،أحمد فتوح.

- خط الوسط: محمود صابر،مهند لاشين،إمام عاشور.

- خط الهجوم: محمود تريزيجيه ، محمد صلاح،مصطفى زيكو.