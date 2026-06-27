محمود صابر يكتب التاريخ ويسجل أسرع هدف لمصر في كأس العالم

سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم بعدما أحرز هدفًا مبكرًا أمام منتخب إيران خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب سياتل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وجاء هدف محمود صابر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ليصبح بذلك أسرع هدف يسجله منتخب مصر في تاريخ مشاركاته المونديالية في لحظة أعادت الحماس مبكرًا للمواجهة الحاسمة في مشوار الفريق بالبطولة.

بدأت اللقطة الهجومية من تمريرة دقيقة من قائد المنتخب محمد صلاح حاول دفاع إيران التعامل معها لتصل إلى محمود تريزيجيه قبل أن يتدخل الحارس علي رضا لمحاولة إبعاد الكرة.

لكن الكرة لم تُبعد بالشكل المطلوب لتصل إلى محمود صابر الذي تعامل معها بسرعة وتركيز شديدين وسدد كرة أرضية قوية خدعت الحارس قبل أن يحاول المدافع الإيراني إبعادها من على خط المرمى دون جدوى لتستقر داخل الشباك معلنة تقدم مصر.

إنجاز تاريخي على المستوى الفردي

لم يكن الهدف مجرد تقدم في النتيجة بل حمل قيمة تاريخية كبيرة للاعب الشاب حيث أصبح محمود صابر ثاني أصغر لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم بعمر 24 عامًا و10 أشهر خلف عبد الرحمن فوزي الذي سجل وهو بعمر 24 عامًا و9 أشهر.

ويعكس هذا الرقم التطور الذي يشهده الجيل الحالي من لاعبي المنتخب المصري وقدرتهم على ترك بصمة في أكبر محفل كروي عالمي.

اسم جديد في قائمة الهدافين التاريخيين

بهدفه في شباك إيران أصبح محمود صابر سابع لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم لينضم إلى قائمة تضم نخبة من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخ المونديال وهم: عبد الرحمن فوزي محمد صلاح مجدي عبد الغني إمام عاشور مصطفى زيكو ومحمود تريزيجيه.

ويعد هذا الانضمام إضافة جديدة لمسيرة اللاعب الذي خطف الأضواء في واحدة من أهم مباريات المنتخب المصري في البطولة.