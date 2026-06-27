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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباشر الآن.. مباراة مصر وإيران اليوم في كأس العالم 2026 | لحظة بلحظة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يدخل منتخب مصر مواجهة إيران، صباح اليوم السبت، بعدما ضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، عقب التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى، ثم الفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

ويخوض الفراعنة اللقاء بأريحية نسبية بعد ضمان العبور، إلا أن نتيجة المباراة ستحدد المركز الذي سينهي به منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة، سواء في الصدارة أو الوصافة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبحسب نتائج المجموعة، فإن تصدر مصر سيضعه في مواجهة ثالث المجموعة الأولى، والذي تشير الحسابات الحالية إلى أنه منتخب كوريا الجنوبية، بينما قد يلتقي أستراليا حال التأهل في المركز الثاني، أما إذا أنهى الدور الأول في المركز الثالث فسيكون مرشحًا لمواجهة أحد منتخبي فرنسا أو سويسرا.

مباشر الآن.. مباراة مصر وإيران اليوم في كأس العالم 2026 (لحظة بلحظة)

ويقدم موقع صدى البلد تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لأحداث مباراة مصر وإيران، المقامة على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

محمود صابر يسجل الأول في مباراة مصر وإيران

تمكن محمود صابر، لاعب منتخب مصر، من تسجيل الهدف الأول للفراعنة في مرمى إيران، مع الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ومن خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء من محمد صلاح تصدى لها حارس مرمى إيران علي رضا بيرنفاند، ثم تابعها بتسديدة محمود صابر سكنت يمين المرمى.

رامين رضائيان سجل التعادل بمباراة إيران ومصر

سجل رامين رضائيان، لاعب منتخب إيران، الهدف الأول لفريقه في مرمى مصر،  من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب إيران ميلاد محمدي تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير ومن ثم تابعها بتسديدة رامين رضائيان سكنت يسار المرمى.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام إيران

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

بدلاء منتخب مصر أمام إيران

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، مروان عطية، كريم حافظ، نبيل عماد "دونجا"، ياسر إبراهيم، إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد "زيزو"، حمزة عبد الكريم، وعمر مرموش.

تشكيل إيران أمام مصر

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين رضائيان - حسين كنعاني - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي.

خط الوسط: محمد محبي - سامان قدوس - سعيد عزت الله - محمد قرباني.
خط الهجوم: مهدي طارمي.

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