محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية ببنها وطوخ وقها ويوجه بسرعة إنهاء معاملات المواطنين

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة شملت المراكز التكنولوجية بمدن بنها وطوخ وقها، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من كفاءة منظومة تقديم الخدمات وسرعة إنجاز الطلبات، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين.



واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة بنها، حيث حرص على الاستماع إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين، ووجّه بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تابع دورة العمل داخل المركز، واستفسر عن المدد الزمنية المستغرقة لإنهاء الطلبات من خلال المنظومة الإلكترونية، وآلية التعامل مع المواطنين منذ تقديم الطلب وحتى الانتهاء من الإجراءات.

وخلال تفقده للمركز التكنولوجي بمدينة بنها، رصد المحافظ عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى التنظيم وانتظام العمل وآلية التعامل مع المواطنين، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتناسب مع المستوى المستهدف للخدمة المقدمة للمواطنين، ومشددًا على ضرورة تلافي جميع الملاحظات ورفع كفاءة الأداء بصورة عاجلة.

ووجّه المحافظ مدير المركز التكنولوجي بمدينة بنها بضرورة رفع مستوى الانضباط، وتحسين تنظيم حركة المواطنين، وسرعة إنهاء الطلبات والمعاملات دون تأخير، مع المتابعة المستمرة لأداء العاملين والتأكد من حسن استقبال المواطنين والاستجابة الفورية لشكاواهم.

كما وجّه بزيادة أفراد الأمن المكلفين بأعمال التنظيم والتوجيه داخل المركز، بما يضمن سهولة حركة المواطنين ومنع التكدس وتحسين آلية تقديم الخدمات، مؤكدًا أن جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة يجب العمل على تلافيها خلال أسبوعين على الأكثر، مع ضرورة ظهور تحسن ملموس في مستوى الأداء والتنظيم خلال هذه الفترة.

كما وجّه المحافظ المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بسرعة البدء في إنشاء وتجهيز 4 مراكز تكنولوجية جديدة بالوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة بنها، لاستكمال منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية، حيث يوجد حاليًا 4 مراكز تكنولوجية بالوحدات القروية من إجمالي 8 وحدات قروية تابعة لمركز ومدينة بنها.

وأكد المحافظ أهمية سرعة البدء في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية الأربع المتبقية، بما يسهم في تخفيف الضغط والأعباء عن المركز التكنولوجي بمدينة بنها، وتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين بمختلف القرى، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى المدينة لإنهاء معاملاتهم، بما يدعم جهود المحافظة في تيسير الخدمات وتحسين مستوى الأداء.

وتابع المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طوخ، حيث اطمأن على انتظام سير العمل ومعدلات إنجاز طلبات المواطنين، كما تابع تشغيل جهاز النداء الآلي، وتأكد من انتظام عمله بما يتيح تنظيم حركة المواطنين وتوجيههم إلى الخدمات المطلوبة بصورة مباشرة ومنظمة.

وخلال الجولة، استعرض مسؤلي مركز ومدينة طوخ منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية، والتي تم تنفيذ 10 مراكز تكنولوجية بالوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وأشاد المحافظ بما تم إنجازه في مركز ومدينة طوخ مقارنة بما تم رصده خلال الجولة السابقة، مؤكدًا أن هناك تحسنًا واضحًا وملموسًا على أرض الواقع في مستوى التنظيم وآلية تقديم الخدمات، بما يعكس سرعة الاستجابة للتوجيهات والعمل على تلافي الملاحظات التي تم رصدها سابقًا.

وأكد المحافظ أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية في طوخ أثبت فاعليته في تخفيف الأعباء والضغط عن المركز التكنولوجي بالمدينة، من خلال إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى المدينة لإنهاء معاملاتهم، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بمدينة قها، وحرص على استطلاع آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، حيث أشاد أحد المواطنين بحسن الاستقبال والتنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكدًا رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة داخل المركز.

وخلال الجولة، تابع المحافظ موقف تنفيذ مبادرة «طرق الأبواب»، للتأكد من مدى فاعليتها في الوصول إلى المواطنين وتيسير تقديم الطلبات، موجّهًا بضرورة متابعة الطلبات المقدمة واستكمال المستندات المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير المستوفية للأوراق، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية سرعة إنهاء المعاملات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع التعامل الفوري مع أي شكوى أو معوق قد يواجههم أثناء الحصول على الخدمة.

وأكد المحافظ أن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية يمثل أحد الحلول الفعالة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية بالمدن، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تجربة طوخ والعمل على تعميم الممارسات الناجحة، مع سرعة تلافي الملاحظات التي تم رصدها ببنها، والارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق أعلى مستويات رضا المواطنين.