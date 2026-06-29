معتمد جمال يرفض منصب المدرب العام في الزمالك.. والشرطة العراقي يواصل الضغط لضمه

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معتمد جمال رفض بشكل قاطع مقترح توليه منصب المدرب العام بنادي الزمالك، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره ضمن الجهاز الفني، حتى في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، بناءً على رغبة المدير الرياضي.

نادي الزمالك

وأضاف أن نادي الشرطة العراقي يواصل ضغوطه من أجل التعاقد مع معتمد جمال، حيث أكد أحد مسؤولي النادي استعدادهم لإرسال وفد إلى القاهرة فور حصولهم على موافقة المدرب، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشار أمير هشام إلى أن معتمد جمال لا يزال ينتظر حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.