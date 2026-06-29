قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومان قبل صدام المغرب: لسنا قلقين ونعرف كيف نوقفهم

كومان
كومان
إسراء أشرف

يرى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن مواجهة المغرب في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 جاءت في مرحلة مبكرة من البطولة، مؤكدًا أن المنتخبين يمتلكان من الإمكانيات ما يؤهلهما للذهاب إلى أدوار أبعد.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إن المباراة تمثل واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور، موضحًا أن المنتخبين يملكان طموحًا كبيرًا لمواصلة المشوار، لكنه كان يتمنى أن تأتي هذه المواجهة في مرحلة متقدمة من البطولة.

وأضاف المدرب الهولندي أن المباراة ستكون مفتوحة ومليئة بالإثارة، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيدخل اللقاء بعقلية هجومية، بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وأشاد كومان بالإمكانات التي يتمتع بها المنتخب المغربي، مؤكدًا أنه يضم عناصر تمتلك جودة فنية كبيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته في قدرات لاعبيه على الحد من خطورة المنافس.

واختتم المدير الفني لهولندا تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يشعر بأي قلق قبل المواجهة، لافتًا إلى أن المنتخب الهولندي يمتلك من الخبرة والإمكانات ما يؤهله لتجاوز هذا الاختبار الصعب.

رونالد كومان كومان منتخب هولندا هولندا مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الثانوية الأزهرية

طلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء يؤدون امتحان البلاغة

تهنئة

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد