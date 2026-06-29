كومان قبل صدام المغرب: لسنا قلقين ونعرف كيف نوقفهم

يرى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن مواجهة المغرب في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 جاءت في مرحلة مبكرة من البطولة، مؤكدًا أن المنتخبين يمتلكان من الإمكانيات ما يؤهلهما للذهاب إلى أدوار أبعد.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، إن المباراة تمثل واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور، موضحًا أن المنتخبين يملكان طموحًا كبيرًا لمواصلة المشوار، لكنه كان يتمنى أن تأتي هذه المواجهة في مرحلة متقدمة من البطولة.

وأضاف المدرب الهولندي أن المباراة ستكون مفتوحة ومليئة بالإثارة، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيدخل اللقاء بعقلية هجومية، بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وأشاد كومان بالإمكانات التي يتمتع بها المنتخب المغربي، مؤكدًا أنه يضم عناصر تمتلك جودة فنية كبيرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته في قدرات لاعبيه على الحد من خطورة المنافس.

واختتم المدير الفني لهولندا تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يشعر بأي قلق قبل المواجهة، لافتًا إلى أن المنتخب الهولندي يمتلك من الخبرة والإمكانات ما يؤهله لتجاوز هذا الاختبار الصعب.