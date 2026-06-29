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تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب ضد هولندا في دور الـ 32 بكأس العالم والقنوات الناقلة

المغرب
المغرب
عبدالله هشام

تتوجه الأنظار نحو مباراة منتخب المغرب أمام منافسه هولندا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 على ملعب مدينة مونتيري المكسيكية.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال دور المجموعات.

ويسعى منتخب هولندا لتأكيد قوته الهجومية وخبراته الكبيرة في الأدوار الإقصائية من أجل حجز مقعده في الدور التالي.

موعد مباراة المغرب ضد هولندا 

ويواجه منتخب المغرب منافسه هولندا اليوم في تمام الساعة الرابعة صباح غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط.

سبق والتقى المنتخبان في ثلاث مباريات سابقة حقق خلالها منتخب المغرب الفوز في مناسبتين وديتين فيما حقق منتخب هولندا الفوز في اللقاء الوحيد الرسمي بدور المجموعات بكأس العالم 1994 في أمريكا بنتيجة 2-1.

وتبقى تلك المباراة محفورة في ذاكرة الجماهير المغربية بعدما قاد النجم الهولندي دينيس بيركامب منتخب بلاده لتحقيق الفوز وهو ما يمنح مواجهة الغد طابعًا ثأريًا بالنسبة لأسود الأطلس في حين يسعى "الطواحين" للحفاظ على تفوقهم في المواجهات الرسمية.

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