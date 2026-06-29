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تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 29-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تستأنف اليوم 29-6-2026 مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم ولعل أبرز المواجهات بين البرازيل واليابان وكذلك لقاء هولندا والمغرب.


مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

البرازيل ضد اليابان – الساعة 8 مساء - قناة beIN Sports Max 1

ألمانيا ضد باراجواي – الساعة 11:30 مساء - قناة beIN Sports Max 2

هولندا ضد المغرب – الساعة 4 صباحا - قناة beIN Sports Max 1

كندا أول المتأهلين لدور الـ16

حجز منتخب كندا مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد ضمن افتتاح منافسات دور الاثنين والثلاثين من البطولة.

وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والتسعين، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك ويمنح منتخب بلاده انتصارًا تاريخيًا، قاد كندا إلى التأهل لدور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الكندي مشواره في البطولة بثقة كبيرة، بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق، ليصبح على موعد مع مواجهة قوية في الدور المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كندا في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي هولندا والمغرب.

كأس العالم البرازيل اليابان البرازيل ضد اليابان ألمانيا ضد باراجواي هولندا ضد المغرب

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