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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب إيطاليا: تشجيعي لغانا في كأس العالم 2026 نابع من انتمائي الحقيقي لجذوري

منتخب غانا
منتخب غانا
رباب الهواري

كشف لاعب كرة قدم الإيطالي من أصل الغاني ماريو بالوتيلي عن المنتخب الذي يسانده في بطولة كأس العالم 2026، بعد غياب منتخب إيطاليا عن المنافسات، مؤكدًا أن قلبه مع منتخب غانا الذي يرتبط به بجذوره العائلية، معربًا عن فخره الكبير بانتمائه الغاني.

وقال بالوتيلي إن عدم مشاركة إيطاليا في كأس العالم جعله يشجع منتخب غانا بكل حماس، مضيفًا: “أنا غاني، وأشعر بالفخر بذلك”. وأوضح أن ارتباطه بغانا ليس مجرد تشجيع عابر، بل نابع من انتمائه الحقيقي لجذوره، وهو ما يجعله يتابع مباريات المنتخب بشغف كبير خلال البطولة.

إشادة بلاعبي النجوم السوداء

وأبدى المهاجم الإيطالي إعجابه بالمستوى الذي يقدمه لاعبو المنتخب الغاني، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الجودة والإمكانات التي تسمح لهم بمنافسة أقوى المنتخبات. وخص بالذكر أنطوان سيمينيو، مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهه بفضل أسلوبه في اللعب، وتحركاته الهجومية، وقدرته على صناعة الفارق داخل الملعب.

جيل 2010 الأفضل في تاريخ غانا

كما استعاد بالوتيلي ذكرياته مع منتخب غانا في بطولة كأس العالم 2010، معتبرًا أن ذلك الفريق هو الأفضل في تاريخ الكرة الغانية. وأشار إلى أن ذلك الجيل امتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قدموا مستويات استثنائية، وكانوا قريبين للغاية من كتابة إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما جعلهم يتركون بصمة لا تُنسى في تاريخ الكرة الأفريقية.

رسالة تقدير للكرة الغانية

واختتم بالوتيلي تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكبير لكرة القدم الغانية، معربًا عن أمنياته بأن يواصل منتخب النجوم السوداء تقديم عروض قوية في كأس العالم، وأن يحقق نتائج تليق بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه، مؤكدًا أن غانا كانت ولا تزال واحدة من أبرز القوى الكروية في القارة الأفريقية، وأنها تستحق الظهور بصورة مشرّفة على الساحة العالمية

أخبار الرياضة كأس العالم منتخب غانا كوره عالمية

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