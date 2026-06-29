رئيس العاصمة الإدارية: نحلم بوصول مصر لنهائي كأس العالم.. وسنفوز على أستراليا

أكد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الجديدة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج “ستاد العاصمة” عبر قناة ON E، أن طموح الجماهير المصرية يمتد إلى أبعد من المراحل الحالية في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى الحلم الكبير بوصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية في المستقبل.

وأضاف عباس أن المنتخب الوطني يمتلك القدرة على تحقيق الفوز في مواجهة أستراليا المقبلة، متوقعًا الانتصار بهدفين دون رد، في اللقاء المقرر ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وشدد على ثقته في أداء اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة قوية تعكس تطور الكرة المصرية، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري يمثل عنصرًا مهمًا في مسيرة الفريق خلال مشواره العالمي.