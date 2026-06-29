منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

دخل منتخب مصر الأول لكرة القدم مرحلة الإعداد الجاد لمباراته المرتقبة أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المواجهة الحاسمة.

تدريبات استشفائية للفراعنة

وخاض لاعبو المنتخب، الأحد، مرانًا استشفائيًا داخل وحدة الجيمانيزيوم، بهدف التخلص من الإجهاد الذي تعرضوا له خلال مباراة إيران في ختام دور المجموعات، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق التحضيرات الفنية المكثفة للمباراة المقبلة.

حمدي فتحي يقترب من العودة

وشهدت الساعات الماضية تطورات إيجابية بشأن حالة لاعب الوسط حمدي فتحي، بعدما اقترب من استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية للفراعنة عقب اكتمال تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نيوزيلندا. ويُعد اللاعب أحد العناصر المهمة في خط الوسط، ما يمنح الجهاز الفني خيارات أكبر قبل لقاء أستراليا.

ضربة قوية بإصابة أحمد فتوح

في المقابل، تلقى المنتخب المصري خبرًا غير سار بعد تأكد إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، وفقًا للفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مباراة إيران. وتُشير التقديرات الطبية إلى صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة أستراليا، ليغيب بنسبة كبيرة عن اللقاء المرتقب.

كريم حافظ الأقرب لتعويض الغياب

ومع تأكد غياب فتوح بشكل شبه نهائي، بدأ الجهاز الفني في تجهيز كريم حافظ لقيادة الجبهة اليسرى أمام المنتخب الأسترالي. ويُعد حافظ المرشح الأول لشغل مركز الظهير الأيسر، بعدما كثف الجهاز الفني من تجهيزه خلال التدريبات الأخيرة، في محاولة لتعويض الغياب المؤثر لفتوح والحفاظ على التوازن الدفاعي للفراعنة.

ترقب لمواجهة الحسم

ويأمل منتخب مصر في مواصلة مشواره المميز بالبطولة، وتحقيق الفوز على أستراليا من أجل العبور إلى دور الـ16، مستفيدًا من جاهزية معظم عناصره وخبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى، رغم الغيابات التي فرضتها الإصابات قبل اللقاء المنتظر