القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 111 مسيرة روسية خلال ساعات الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 111 مسيرة روسية من أصل 133 استهدفت مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن إمدادات صواريخ الدفاع الجوي من الشركاء انخفضت هذا العام بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2025.

وبحسب وكالة أوكرانفورم، فقد قال زيلينسكي “لقد حدّدنا الإجراءات اللازمة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية المنشآت والبنية التحتية في أوكرانيا. وللأسف، انخفض توريد الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية من الشركاء هذا العام انخفاضاً ملحوظاً. فقد انخفض عدد صواريخ الدفاع الجوي في الإمدادات إلى ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2025. ولا يقتصر هذا الانخفاض على صيف هذا العام فحسب، بل يشمل جميع فترات النصف الأول من عام 2026”.

وأضاف : "من المهم اتخاذ قرارات سياسية ضرورية بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج، ولا سيما توطينها في أوكرانيا. وهذا أمر من شأنه أن يدعم بشكل كبير ليس فقط بلدنا، بل أيضاً حماية الأرواح على مستوى العالم".