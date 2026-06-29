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جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن لبحث تجديد عقد المدير الفني لمنتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن لبحث تجديد عقد المدير الفني لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة تخص مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن هناك تحركات رسمية من جانب اتحاد الكرة لضمان استمرار الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وأوضح زاهر، خلال تصريحاته التليفزيونية، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد جلسة مع حسام حسن أمس، تناولت ملف تجديد عقده مع منتخب مصر، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد في الإبقاء على المدير الفني واستكمال المشروع الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجلسة شهدت مناقشات إيجابية بين الطرفين، حيث تم استعراض المرحلة الماضية وما حققه المنتخب من تطور في الأداء والنتائج، إلى جانب الحديث عن المرحلة المقبلة التي تتضمن استحقاقات مهمة، وفي مقدمتها استكمال مشوار المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الاستعداد للبطولات القارية المقبلة.

وأشار زاهر إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يضعون ملف الاستقرار الفني على رأس أولوياتهم، ويرون أن استمرار حسام حسن يمنح المنتخب مزيدًا من الثبات، خاصة بعد الأداء الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الاتحاد إلى التحرك مبكرًا لبحث تمديد التعاقد وعدم الانتظار حتى نهاية العقد الحالي.

اتحاد الكرة يسعى لتأمين الاستقرار الفني

وأكد الإعلامي أن المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، وسط وجود رغبة مشتركة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني في مواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب الوطني.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالإشارة إلى أن جلسة أبو ريدة مع حسام حسن تأتي ضمن خطة الاتحاد للحفاظ على الاستقرار داخل المنتخب، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، مع استمرار التركيز على المنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية على المستويين القاري والعالمي

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم هانى ابوريده

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