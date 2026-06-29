كندا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم بهدف بعد التسعين.. وتنتظر الفائز من هولندا والمغرب

حجز منتخب كندا مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد ضمن افتتاح منافسات دور الاثنين والثلاثين من البطولة.

ونجح المنتخب الكندي في انتزاع بطاقة التأهل بعد مباراة اتسمت بالندية والإثارة، حيث صمد دفاع جنوب أفريقيا أمام المحاولات المتكررة طوال شوطي اللقاء، قبل أن تأتي اللحظة الفاصلة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والتسعين، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك ويمنح منتخب بلاده انتصارًا تاريخيًا، قاد كندا إلى التأهل لدور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم.



وشهدت المباراة محاولات هجومية عديدة من جانب المنتخب الكندي، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب في فترات طويلة، بينما اعتمد منتخب جنوب أفريقيا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على التعادل حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الكندي مشواره في البطولة بثقة كبيرة، بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق، ليصبح على موعد مع مواجهة قوية في الدور المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كندا في دور الستة عشر مع الفائز من المباراة التي تجمع بين منتخبي هولندا والمغرب، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق الرابع من يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب مدينة هيوستن، في مواجهة مرتقبة لتحديد الطرف الثاني في هذا اللقاء.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، أوكون، مبوكازي، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، سيتهولي، موفوكينج.

خط الهجوم: ماسيكو، ماكجوبا، أبوليس.

وتترقب الجماهير المواجهة المقبلة لمنتخب كندا، في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة كتابة التاريخ، بعدما تجاوز عقبة جنوب أفريقيا بهدف قاتل منح الفريق بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق في مشاركاته بالمونديال



