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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من مصر إلى العراق.. 4 لاعبين يغيرون وجهتهم في الميركاتو

يوسف أسامة نبيه
يوسف أسامة نبيه
منتصر الرفاعي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحركا لافتا للاعبي الدوري المصري نحو الأندية العراقية بعدما نجحت عدة أندية عراقية في استقطاب عدد من اللاعبين المصريين والأجانب الناشطين في المسابقة المحلية بحثا عن تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووصل عدد اللاعبين المنتقلين من الدوري المصري إلى الدوري العراقي حتى الآن إلى 4 لاعبين أتم ثلاثة منهم انتقالاتهم بشكل رسمي بينما يقترب لاعب رابع من حسم الصفقة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن معظم التفاصيل.

يوسف أسامة نبيه من زد إلى الموصل

وانتقل يوسف أسامة نبيه لاعب زد إلى صفوف نادي الموصل العراقي بشكل رسمي ليبدأ تجربة جديدة خارج الملاعب المصرية خلال الموسم المقبل.

ويأتي انتقال نبيه إلى الدوري العراقي بعد تجربته مع زد في الدوري المصري حيث فضل خوض تحدٍ جديد والبحث عن فرصة للمشاركة في منافسة مختلفة خارج مصر.

مروان حمدي ينتقل من بيراميدز إلى الكرمة

كما أعلن نادي الكرمة العراقي تعاقده مع مروان حمدي مهاجم بيراميدز بشكل رسمي ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

ويغادر مروان حمدي الدوري المصري بعد تجربته مع بيراميدز لينضم إلى الكرمة ويخوض تجربة جديدة في الملاعب العراقية.

صامويل أمادي من سيراميكا إلى الكرمة

وضم نادي الكرمة العراقي أيضًا النيجيري صامويل أمادي لاعب سيراميكا كليوباترا في صفقة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد أمادي ثاني لاعب من الدوري المصري ينضم إلى الكرمة خلال الميركاتو الحالي بعد مروان حمدي في إطار تحركات النادي لتكوين قائمة قوية قبل بداية الموسم.

محمد شريف يقترب من الشرطة العراقي

وفي السياق ذاته، اقترب محمد شريف من الرحيل عن الدوري المصري والانتقال إلى نادي الشرطة العراقي بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وتتبقى بعض التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وفي حال إتمامها سيكون شريف رابع لاعب يغادر الدوري المصري إلى الدوري العراقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعكس هذه الانتقالات تزايد اهتمام الأندية العراقية بلاعبي الدوري المصري في ظل امتلاكهم خبرات كبيرة وقدرات فنية تساعدهم على خوض تجارب جديدة بالتزامن مع تحركات الأندية العراقية لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

الدوري المصري الدوري العراقي يوسف أسامة نبيه زد مروان حمدي بيراميدز صامويل أمادي محمد شريف

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