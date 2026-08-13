مصاب باضطراب ما بعد الصدمة.. طرد جندي إسرائيلي معاق من مطعم بسبب كلبه المساعد

قال أفيف ليفي، وهو جندي سابق معاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقناة 12 العبرية يوم الخميس، إنه طُلب منه مغادرة مطعم ماكدونالدز عند مفترق غان شموئيل في شمال دولة الاحتلال يوم الاثنين بسبب كلبه المساعد.

أوضح ليفي في المقابلة أنه لا يخرج كثيراً، وخاصة إلى الأماكن المزدحمة، بسبب اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

وأوضح ليفي سبب اعتماده على كلبه المساعد في مثل هذه الأماكن قائلاً: "أحتاج إلى الكلب؛ فهو يساعدني في الأماكن المزدحمة حيث يصرخ الأطفال وتكثر الضوضاء. بالتأكيد لم أكن لأذهب إلى ماكدونالدز مع عائلتي لولا وجود الكلب."

وقال إنه وعائلته كانوا قد قدموا طلبهم بالفعل وجلسوا مع الكلب عندما طُلب منه المغادرة.

قال ليفي للقناة 12: "جلس الكلب، ولم ينبح، ولم يزعج أحدا، لا شيء"، مضيفا "حتى أن الناس جاؤوا وسألوا عما إذا كان بإمكانهم مداعبته".

بعد ذلك بوقت قصير، اقترب أحد الموظفين من ليفي وأصر على أنه لا يمكنه إدخال الكلب إلى مطعم ماكدونالدز، وأخبره أن المدير يطلب منه المغادرة، وذلك على الرغم من أن ليفي شرح الموقف وقدم للموظف الوثائق ذات الصلة التي تثبت وضع الكلب كحيوان خدمة.

عندما اتضح أن الموقف لن يُحل بسرعة أو بسهولة، غادر ليفي وعائلته المطعم ووفقًا للقناة الثانية عشرة، فقد تسبب الحادث في دخوله في حالة من التوتر الشديد استمرت لعدة أيام.

تم منح كلاب الخدمة الخاصة باضطراب ما بعد الصدمة نفس الوضع القانوني الذي تتمتع به كلاب الإرشاد في عام 2022، إلى جانب كلاب الإنذار الطبي والكلاب التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والنمائية.

ينص القانون على أن الأشخاص الذين يمتلكون كلاب خدمة، بمن فيهم من يقومون بتدريبها ورعايتها، يحق لهم الوصول المتساوي إلى الأماكن العامة وأماكن العمل والخدمات ويشمل ذلك الشركات والمطاعم والمؤسسات العامة.