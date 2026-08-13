قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصاب باضطراب ما بعد الصدمة.. طرد جندي إسرائيلي معاق من مطعم بسبب كلبه المساعد

مطعم ماكدونالدز في إسرائيل
مطعم ماكدونالدز في إسرائيل
القسم الخارجي

قال أفيف ليفي، وهو جندي سابق معاق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقناة 12 العبرية يوم الخميس، إنه طُلب منه مغادرة مطعم ماكدونالدز عند مفترق غان شموئيل في شمال دولة الاحتلال يوم الاثنين بسبب كلبه المساعد.

أوضح ليفي في المقابلة أنه لا يخرج كثيراً، وخاصة إلى الأماكن المزدحمة، بسبب اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

وأوضح ليفي سبب اعتماده على كلبه المساعد في مثل هذه الأماكن قائلاً: "أحتاج إلى الكلب؛ فهو يساعدني في الأماكن المزدحمة حيث يصرخ الأطفال وتكثر الضوضاء. بالتأكيد لم أكن لأذهب إلى ماكدونالدز مع عائلتي لولا وجود الكلب."

وقال إنه وعائلته كانوا قد قدموا طلبهم بالفعل وجلسوا مع الكلب عندما طُلب منه المغادرة.

قال ليفي للقناة 12: "جلس الكلب، ولم ينبح، ولم يزعج أحدا، لا شيء"، مضيفا "حتى أن الناس جاؤوا وسألوا عما إذا كان بإمكانهم مداعبته".

بعد ذلك بوقت قصير، اقترب أحد الموظفين من ليفي وأصر على أنه لا يمكنه إدخال الكلب إلى مطعم ماكدونالدز، وأخبره أن المدير يطلب منه المغادرة، وذلك على الرغم من أن ليفي شرح الموقف وقدم للموظف الوثائق ذات الصلة التي تثبت وضع الكلب كحيوان خدمة.

عندما اتضح أن الموقف لن يُحل بسرعة أو بسهولة، غادر ليفي وعائلته المطعم ووفقًا للقناة الثانية عشرة، فقد تسبب الحادث في دخوله في حالة من التوتر الشديد استمرت لعدة أيام.

تم منح كلاب الخدمة الخاصة باضطراب ما بعد الصدمة نفس الوضع القانوني الذي تتمتع به كلاب الإرشاد في عام 2022، إلى جانب كلاب الإنذار الطبي والكلاب التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والنمائية.

ينص القانون على أن الأشخاص الذين يمتلكون كلاب خدمة، بمن فيهم من يقومون بتدريبها ورعايتها، يحق لهم الوصول المتساوي إلى الأماكن العامة وأماكن العمل والخدمات ويشمل ذلك الشركات والمطاعم والمؤسسات العامة.

اضطراب ما بعد الصدمة طرد جندي إسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي مطعم ماكدونالدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

حريق

3 وفيات و17 مصابًا.. القصة الكاملة لحريق مول أرابيلا بالقاهرة الجديدة.. والنيابة تعاين المكان

اسعاف ارشيفيه

مصرع سيدة وإصابة شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية بالوادى الجديد

صورة موضوعية

تجديد حبس 3 متهمين في قضية جلب مخدرات بقيمة 3 مليارات جنيه بالبحر الأحمر والإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد