كأس العالم .. كندا تهزم جنوب أفريقيا فى الوقت القاتل وتتأهل لدور الـ16

تأهل منتخب كندا إلى دور الـ16 على حساب جنوب أفريقيا فى الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد صوفي فى دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف كندا في الدقيقة 92، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أليستير جونستون لاعب منتخب كندا الى داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع ومن تصل الى ستيفن أوستاكيو على حدود منطقة الجزاء سدد كرة قوية أرضية سكنت يمين المرمى.

ونفذت ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح منتخب كندا ، نفذها ستيفن أوستاكيو بعرضية على القائم الأول قابلها جوناثان ديفيد بتسديدة ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 17.

وجاءت ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح منتحب كندا ، نفذها ستيفن أوستاكيو الى داخل منطقة الجزاء قابلها زميلة تاجون بوكانان بتسديدة بالرأس نحو المرمى ولكن شتتها أوبري موديبا من على خط المرمى ببراعة لتمر عن منطقة الخطورة في الدقيقة 44.

وانطلق أسوين أبوليس لاعب منتخب جنوب إفريقيا مسرعاً وابتعد عن الدفاع، ثم سدد كرة من على حافة منطقة الجزاء. طارت الكرة في اتجاه الجانب الأيسر من المرمى، لكن ماكسيم كريبو قام بتصدٍ رائع ليحرمه من التسجيل في الدقيقة 85.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبري موديبا، مبوكازي، إيناسي أوكون، خوليسو موداو.

خط الوسط: ريليبوهيل موفوكينج، سيثولي، تيبوهو موكوينا.

خط الهجوم: أوزوين أبوليس، إيفيدنس ماكجوبا، ثابيلو ماسيكو.

تشكيل منتخب كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو.

خط الدفاع: ريتشي لاريا، ديريك كورنيليوس، مويز بومبيتو، أليستير جونستون.

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو، ناثان ساليبا، ليام ميلار، تاجون بوكانان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، تاني أولواسيي.



