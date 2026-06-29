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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أول منتخب يخرج من كأس العالم 2026 .. تحقيق رسمي من رئيس الدولة

أول منتخب خرج من كأس العالم 2026 سيبدأ تحقيق رسمي من رئيس الحكومة
أول منتخب خرج من كأس العالم 2026 سيبدأ تحقيق رسمي من رئيس الحكومة
ولاء عادل

في رد فعل غير معتاد على الإخفاق الرياضي، أصدر رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، توجيهات بفتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب خروج المنتخب الوطني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، معبرًا عن استيائه الشديد من النتيجة التي حققها الفريق، رغم ما تلقاه من دعم حكومي واستثمارات كبيرة خلال فترة الإعداد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أكد الرئيس الكوري أنه شعر بـ"صدمة كبيرة" عقب توديع المنتخب للبطولة، مطالبًا الجهات المختصة بإجراء مراجعة شاملة لكافة الظروف التي أدت إلى هذا الإخفاق.

خروج مبكر من المونديال

أنهى منتخب كوريا الجنوبية مشواره في كأس العالم 2026 عند دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ليخفق في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، عقب فشله في تحقيق نتائج كافية أمام المكسيك وجنوب أفريقيا.

الرئيس يطالب بتحقيق شامل

وشدد لي جاي ميونج على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاق، مؤكدًا أن حجم الإنفاق الحكومي على المنتخب يستوجب مراجعة دقيقة للأداء.

وقال: "أشعر بذهول شديد من خروج منتخبنا الوطني من دور المجموعات، وأطالب وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بإجراء تحقيق شامل لكشف الأسباب الحقيقية وراء هذه النتيجة."

وأضاف أن التحقيق يجب أن يشمل جميع الظروف التي صاحبت مشاركة المنتخب، مع تحليل أوجه القصور ووضع خطة إصلاح متكاملة لمنع تكرار ما حدث مستقبلًا.

إصلاحات في المنظومة الرياضية

وأكد الرئيس أن الحكومة ستسرّع تنفيذ إصلاحات في إدارة القطاع الرياضي، بهدف تطوير العمل الإداري والفني، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي المقدم للمنتخبات الوطنية.

استقالة المدرب بعد الانتقادات

وفي أعقاب الانتقادات الواسعة التي طالت الجهاز الفني واتحاد الكرة، أعلن المدير الفني للمنتخب، هونج ميونج بو (56 عامًا)، استقالته من منصبه، متحملًا المسؤولية الكاملة عن الخروج المبكر من البطولة، وذلك بعد تصاعد الضغوط الرسمية والجماهيرية.

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