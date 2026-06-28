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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل صرف زيادة المرتبات 15%.. اعرف راتبك الجديد وفق درجتك الوظيفية

قبل صرف زيادة المرتبات 15%.. اعرف راتبك الجديد وفق درجتك الوظيفية
قبل صرف زيادة المرتبات 15%.. اعرف راتبك الجديد وفق درجتك الوظيفية
ولاء عادل

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات مع حلول شهر يوليو 2026، بعدما أقرت الحكومة حزمة جديدة لتحسين الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية. ومع اقتراب موعد الصرف، يتساءل الكثيرون عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة، والحد الأدنى الجديد للأجور، ومواعيد تطبيق القرار.

تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو

تبدأ الحكومة تنفيذ الزيادة السنوية في أجور العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية تستهدف رفع دخول العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يحصل الموظفون على مرتبات شهر يوليو 2026 بالقيم الجديدة بعد تطبيق الزيادة رسميًا، ليكون ذلك أول صرف يشمل الزيادات التي أقرتها الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة رصدت أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل الزيادات الجديدة في الأجور، بما يعكس حرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى دخول العاملين.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تتضمن القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى لراتب موظفي الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، خاصة أصحاب الدخول الأقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

جدول الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة

وفقًا للقرارات الجديدة، تصبح الرواتب على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةقبل الزيادةبعد الزيادة
الدرجة الممتازة13,200 جنيه14,900 جنيه
الدرجة العالية11,200 جنيه12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادله10,300 جنيه11,400 جنيه
الدرجة الأولى9,200 جنيه10,800 جنيه
الدرجة الثانية8,200 جنيه9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية8,700 جنيه9,100 جنيه
الدرجة الرابعة8,200 جنيه9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة8,100 جنيه9,100 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة7,000 جنيه8,100 جنيه

إذا كان راتبك أقل من 10 آلاف جنيه

سيستفيد الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 10 آلاف جنيه من الزيادة الجديدة، حيث سترتفع قيمة الرواتب وفقًا للدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى الاستفادة من رفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في زيادة الدخل الشهري وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

متى يبدأ صرف المرتبات بالزيادة؟

يبدأ صرف المرتبات بالقيم الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2026، تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف رفع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة.

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