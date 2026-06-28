قبل صرف زيادة المرتبات 15%.. اعرف راتبك الجديد وفق درجتك الوظيفية

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدء تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات مع حلول شهر يوليو 2026، بعدما أقرت الحكومة حزمة جديدة لتحسين الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية. ومع اقتراب موعد الصرف، يتساءل الكثيرون عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة، والحد الأدنى الجديد للأجور، ومواعيد تطبيق القرار.

تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من يوليو

تبدأ الحكومة تنفيذ الزيادة السنوية في أجور العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية تستهدف رفع دخول العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يحصل الموظفون على مرتبات شهر يوليو 2026 بالقيم الجديدة بعد تطبيق الزيادة رسميًا، ليكون ذلك أول صرف يشمل الزيادات التي أقرتها الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة رصدت أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل الزيادات الجديدة في الأجور، بما يعكس حرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى دخول العاملين.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تتضمن القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصل الحد الأدنى لراتب موظفي الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين، خاصة أصحاب الدخول الأقل، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

جدول الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة

وفقًا للقرارات الجديدة، تصبح الرواتب على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه مدير عام أو ما يعادله 10,300 جنيه 11,400 جنيه الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

إذا كان راتبك أقل من 10 آلاف جنيه

سيستفيد الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 10 آلاف جنيه من الزيادة الجديدة، حيث سترتفع قيمة الرواتب وفقًا للدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى الاستفادة من رفع الحد الأدنى للأجور، بما يسهم في زيادة الدخل الشهري وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

متى يبدأ صرف المرتبات بالزيادة؟

يبدأ صرف المرتبات بالقيم الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2026، تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف رفع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة.