أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمتابعة مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، لما تمثله من مناسبات وطنية ودينية ينتظرها العاملون والطلاب على مدار العام، سواء للراحة أو قضاء وقت مع الأسرة أو التخطيط للسفر.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026، والتي تتوزع على عدة أشهر، وتشمل مناسبات قومية ودينية تحمل أهمية خاصة لدى المصريين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

الثلاثاء 30 يونيو 2026

ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي مناسبة وطنية تُحييها الدولة سنويًا تقديرًا لهذا الحدث التاريخي.

ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي مناسبة وطنية تُحييها الدولة سنويًا تقديرًا لهذا الحدث التاريخي. الخميس 23 يوليو 2026

عيد ثورة 23 يوليو، أحد أبرز المناسبات المرتبطة بتاريخ مصر الحديث.

عيد ثورة 23 يوليو، أحد أبرز المناسبات المرتبطة بتاريخ مصر الحديث. الأربعاء 26 أغسطس 2026

المولد النبوي الشريف، ويأتي ضمن الإجازات الدينية الرسمية التي تُمنح فيها عطلة للعاملين.

المولد النبوي الشريف، ويأتي ضمن الإجازات الدينية الرسمية التي تُمنح فيها عطلة للعاملين. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)، وهو من أهم المناسبات الوطنية في مصر.

لماذا تحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع؟

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة من ضغوط العمل والدراسة، كما تُعد مناسبات اجتماعية ووطنية ودينية تعزز من روح الانتماء، وتمنح المواطنين فرصة للاحتفال أو قضاء وقت أطول مع العائلة.

كما تساعد هذه العطلات في تنظيم خطط السفر والأنشطة المختلفة، خاصة عند توافقها مع عطلات نهاية الأسبوع أو امتدادها لعدة أيام.

أول إجازة رسمية مقبلة في مصر

تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو كأقرب إجازة رسمية ضمن الجدول، حيث توافق يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وتُعد من المناسبات الوطنية البارزة في التقويم المصري الحديث.

وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بشأن شكل الإجازة، سواء بالالتزام بيومها المحدد أو ترحيلها إلى يوم الخميس كما يحدث في بعض المناسبات.

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو 2026؟

تتبع الحكومة في بعض الحالات سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح العاملين عطلة أطول ومتصلة بنهاية الأسبوع.

لكن تنفيذ هذا القرار يظل مرتبطًا بصدور بيان رسمي من مجلس الوزراء قبل موعد الإجازة بوقت كافٍ، لتحديد الموعد النهائي للعطلة.

قائمة الإجازات الرسمية في النصف الثاني من 2026

30 يونيو 2026 (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو 23 يوليو 2026 (الخميس): عيد ثورة 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 26 أغسطس 2026 (الأربعاء): المولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف 6 أكتوبر 2026 (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

أهداف ترحيل الإجازات الرسمية

تهدف سياسة ترحيل بعض الإجازات إلى تحقيق توازن بين استمرار العمل داخل القطاعات الحيوية خلال أيام الأسبوع، وبين منح الموظفين عطلات أطول وأكثر مرونة.

كما تسهم هذه السياسة في تعزيز الاستفادة من الإجازات عبر ربطها بعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح فرصًا أفضل للراحة والسفر وقضاء الوقت مع الأسرة.