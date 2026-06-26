قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: الدنيا دار تغير وزوال لا يستقر لها شأن ولا يدوم لها حال
أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
هل يُنهي الترقيم وخطوط السير أزمة التكاتك في الشوارع؟.. تحركات برلمانية لتحقيق الانضباط
فرج عامر يكشف مصير منتخب مصر وجهازه المعاون
النيابة تحقق مع مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازة مخدرات
قبل مواجهة منتخب إيران.. فرج عامر يوجه نصيحة لـ حسام حسن
منذ 2014.. الكنيسة والدولة يعزفان لحنًا مشتركًا في حب الوطن
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
ولاء عادل

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمتابعة مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026، لما تمثله من مناسبات وطنية ودينية ينتظرها العاملون والطلاب على مدار العام، سواء للراحة أو قضاء وقت مع الأسرة أو التخطيط للسفر.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026، والتي تتوزع على عدة أشهر، وتشمل مناسبات قومية ودينية تحمل أهمية خاصة لدى المصريين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

  • الثلاثاء 30 يونيو 2026
    ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي مناسبة وطنية تُحييها الدولة سنويًا تقديرًا لهذا الحدث التاريخي.
  • الخميس 23 يوليو 2026
    عيد ثورة 23 يوليو، أحد أبرز المناسبات المرتبطة بتاريخ مصر الحديث.
  • الأربعاء 26 أغسطس 2026
    المولد النبوي الشريف، ويأتي ضمن الإجازات الدينية الرسمية التي تُمنح فيها عطلة للعاملين.
  • الثلاثاء 6 أكتوبر 2026
    عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)، وهو من أهم المناسبات الوطنية في مصر.

لماذا تحظى الإجازات الرسمية باهتمام واسع؟

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة من ضغوط العمل والدراسة، كما تُعد مناسبات اجتماعية ووطنية ودينية تعزز من روح الانتماء، وتمنح المواطنين فرصة للاحتفال أو قضاء وقت أطول مع العائلة.

كما تساعد هذه العطلات في تنظيم خطط السفر والأنشطة المختلفة، خاصة عند توافقها مع عطلات نهاية الأسبوع أو امتدادها لعدة أيام.

أول إجازة رسمية مقبلة في مصر

تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو كأقرب إجازة رسمية ضمن الجدول، حيث توافق يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وتُعد من المناسبات الوطنية البارزة في التقويم المصري الحديث.

وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بشأن شكل الإجازة، سواء بالالتزام بيومها المحدد أو ترحيلها إلى يوم الخميس كما يحدث في بعض المناسبات.

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو 2026؟

تتبع الحكومة في بعض الحالات سياسة ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف منح العاملين عطلة أطول ومتصلة بنهاية الأسبوع.

لكن تنفيذ هذا القرار يظل مرتبطًا بصدور بيان رسمي من مجلس الوزراء قبل موعد الإجازة بوقت كافٍ، لتحديد الموعد النهائي للعطلة.

قائمة الإجازات الرسمية في النصف الثاني من 2026

  • 30 يونيو 2026 (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو 2026 (الخميس): عيد ثورة 23 يوليو
  • 26 أغسطس 2026 (الأربعاء): المولد النبوي الشريف
  • 6 أكتوبر 2026 (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

أهداف ترحيل الإجازات الرسمية

تهدف سياسة ترحيل بعض الإجازات إلى تحقيق توازن بين استمرار العمل داخل القطاعات الحيوية خلال أيام الأسبوع، وبين منح الموظفين عطلات أطول وأكثر مرونة.

كما تسهم هذه السياسة في تعزيز الاستفادة من الإجازات عبر ربطها بعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح فرصًا أفضل للراحة والسفر وقضاء الوقت مع الأسرة.

الإجازات الرسمية الإجازات مناسبات وطنية مناسبات دينية إجازة اجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

كأس العالم

أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران

اللاجئين

كاتب: مصر تقدم نموذجًا متوازنًا في التعامل مع اللاجئين بعيدًا عن التوظيف السياسي

حسام حسن

قبل مواجهة إيران.. هل يغيّر حسام حسن تشكيل منتخب مصر بسبب الإنذارات؟

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد