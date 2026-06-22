4543 قطعة أرض.. فتح باب الحجز لأراضي بيت الوطن 11 في هذا الموعد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لبدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بالحجز في المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، اعتبارًا من الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك ضمن إجراءات التقدم للحصول على أراضي المشروع.

شرط الحصول على أولوية التخصيص

وأوضحت الوزارة، أن المتقدمين الراغبين في الحصول على أولوية التخصيص يتعين عليهم إجراء تحويل بنكي بقيمة لا تقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة المحددة، على أن يتم استكمال باقي إجراءات الحجز وفقًا للضوابط المعتمدة.

طرح 4543 قطعة أرض في 22 مدينة

ويتضمن الطرح الجديد 4543 قطعة أرض موزعة على 22 مدينة جديدة، تشمل عددًا من المدن الأكثر إقبالًا، أبرزها:

القاهرة الجديدة.

الشيخ زايد.

الشروق.

السادس من أكتوبر.

العلمين الجديدة.

المنصورة الجديدة.

العاشر من رمضان.

بدر.

سفنكس الجديدة.

برج العرب الجديدة.

ويأتي هذا الطرح في إطار التوسع في إتاحة الأراضي للمصريين بالخارج داخل المدن العمرانية الجديدة.

خيارات متعددة للسداد

ووفرت وزارة الإسكان نظامين للسداد، يمنحان المتقدمين مرونة في اختيار طريقة الدفع المناسبة.

النظام الأول يشمل سداد 25% من قيمة الأرض كمقدم حجز بالدولار الأمريكي، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 3 سنوات وفقًا للفائدة البنكية السارية.

أما النظام الثاني فيتيح تثبيت سعر الأرض بالدولار وقت الإعلان عن الطرح، مع سداد 25% مقدمًا، وتقسيط باقي القيمة على 7 سنوات بعائد سنوي ثابت يبلغ 4.75%، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات المقررة.

متى يبدأ سداد الأقساط؟

وبحسب ما أعلنته الوزارة، يبدأ سداد أول قسط خلال شهر من تاريخ استلام قطعة الأرض، وذلك وفق جدول التسليم الذي سيتم الإعلان عنه، فيما تُسدد الأقساط التالية بشكل سنوي طبقًا لشروط الطرح.

تنبيه مهم للمتقدمين

وأكدت وزارة الإسكان أهمية الالتزام ببيانات التحويل البنكي المعتمدة، مع ضرورة تسجيل اسم المتقدم ورقم كود الحجز بدقة عند تنفيذ التحويل، حتى يتم إدراج الطلب ضمن إجراءات التخصيص دون تأخير.

ويُعد مشروع «بيت الوطن» أحد أبرز المشروعات التي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، إذ يوفر لهم فرصًا لتملك أراضٍ في المدن الجديدة من خلال أنظمة سداد مرنة، بما يعزز الاستثمار العقاري ويربط المصريين بالخارج بخطط التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد.