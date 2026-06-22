5 أطعمة تدعم صحة القلب لدى الرجال.. تعرّف على أبرزها

تلعب التغذية الصحية دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الرجال الذين ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بهذه الأمراض مع التقدم في العمر أو نتيجة بعض العادات غير الصحية. ويؤكد خبراء التغذية أن إدراج بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساهم في حماية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

1- الأسماك الدهنية

تأتي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، في مقدمة الأطعمة الداعمة لصحة القلب، لاحتوائها على كميات جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتشير الدراسات إلى أن أوميجا 3 تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات، إلى جانب دعم صحة الأوعية الدموية وتحسين وظائف القلب.

2- الشوفان

يُعد الشوفان خيارًا صحيًا للوقاية من أمراض القلب، بفضل احتوائه على ألياف "بيتا جلوكان" القابلة للذوبان، والتي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد على خفض مستوياته في الدم.

كما يساعد الشوفان على تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على وزن صحي، وهو أحد العوامل المهمة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- المكسرات

تتميز المكسرات، مثل الجوز والفستق، باحتوائها على الدهون غير المشبعة، والألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويساعد تناول المكسرات بانتظام على تحسين مستويات الكوليسترول، وخفض الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات، إلى جانب دعم مرونة الشرايين وتحسين تدفق الدم.

4- الخضراوات الورقية

تساهم الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، في تعزيز صحة القلب، لاحتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

وتساعد هذه العناصر الغذائية على تنظيم ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

5- التوت

يعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تشير الأبحاث إلى أن تناول التوت بانتظام قد يدعم صحة الأوعية الدموية ويساهم في الحفاظ على كفاءة الدورة الدموية.

نصائح لتعزيز صحة القلب

إلى جانب تناول هذه الأطعمة، ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن التدخين، وتقليل تناول الملح والسكريات والدهون المشبعة، مع إجراء الفحوصات الدورية لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.