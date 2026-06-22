قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التموين يبحث تنفيذ مشروع CARRY ON وتطوير البنية التكنولوجية للمنافذ
ملخص وأهداف فوز منتخب مصر بثلاثية على نيوزيلندا بكأس العالم
جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل
"حار رطب نهارا".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
قبل التحول للدعم النقدي.. كم سعر كيلو السكر في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية؟
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيه
غرق 16 شخصا في انقلاب قارب يقل نازحين بالسودان
وضع السدادة في عنق الزجاجة.. وزير الدفاع الألماني يتهم ترامب بإغلاق مضيق هرمز
أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
البانيه بـ190 جنيها.. مفاجأة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين
رئيس النواب مهنئا المنتخب بالفوز في المونديال: أداء بطولي يعكس عزيمة أبناء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 أطعمة تدعم صحة القلب لدى الرجال.. تعرّف على أبرزها

5 أطعمة تدعم صحة القلب لدى الرجال.. تعرّف على أبرزها
5 أطعمة تدعم صحة القلب لدى الرجال.. تعرّف على أبرزها
ولاء عادل

تلعب التغذية الصحية دورًا رئيسيًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الرجال الذين ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بهذه الأمراض مع التقدم في العمر أو نتيجة بعض العادات غير الصحية. ويؤكد خبراء التغذية أن إدراج بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة ضمن النظام الغذائي اليومي قد يساهم في حماية القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

1- الأسماك الدهنية

تأتي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، في مقدمة الأطعمة الداعمة لصحة القلب، لاحتوائها على كميات جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتشير الدراسات إلى أن أوميجا 3 تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات، إلى جانب دعم صحة الأوعية الدموية وتحسين وظائف القلب.

2- الشوفان

يُعد الشوفان خيارًا صحيًا للوقاية من أمراض القلب، بفضل احتوائه على ألياف "بيتا جلوكان" القابلة للذوبان، والتي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار داخل الجهاز الهضمي، ما يساعد على خفض مستوياته في الدم.

كما يساعد الشوفان على تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على وزن صحي، وهو أحد العوامل المهمة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- المكسرات

تتميز المكسرات، مثل الجوز والفستق، باحتوائها على الدهون غير المشبعة، والألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ويساعد تناول المكسرات بانتظام على تحسين مستويات الكوليسترول، وخفض الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات، إلى جانب دعم مرونة الشرايين وتحسين تدفق الدم.

 

4- الخضراوات الورقية

تساهم الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، في تعزيز صحة القلب، لاحتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

وتساعد هذه العناصر الغذائية على تنظيم ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

 

5- التوت

يعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تشير الأبحاث إلى أن تناول التوت بانتظام قد يدعم صحة الأوعية الدموية ويساهم في الحفاظ على كفاءة الدورة الدموية.

 

نصائح لتعزيز صحة القلب

إلى جانب تناول هذه الأطعمة، ينصح الخبراء باتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن التدخين، وتقليل تناول الملح والسكريات والدهون المشبعة، مع إجراء الفحوصات الدورية لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

القلب صحة القلب صحة القلب لدى الرجال أمراض القلب أمراض الأوعية الدموية الأوعية الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

العمل: صرف 76.4 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ12 ألف عامل بـمنشآت متعثرة

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة أفريقيا للذكاء الاصطناعي 2026

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: غلق 34 محلًا غير مرخصاً وحث 65 منشأة لتوفيق أوضاعها في 3 أحياء بالقاهرة

بالصور

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا.. زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر
زوجة إمام عاشور تحتفل معه بـ سيلفى النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد