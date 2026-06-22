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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم 2026

موعد مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم 2026
موعد مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم 2026
ولاء عادل

يترقب محبي الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة قد تحدد بشكل كبير ملامح المتأهلين عن المجموعة السابعة.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة فجر السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدخل المنتخب المصري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له العبور إلى الدور التالي ومواصلة مشواره في البطولة.

فوز تاريخي يمنح الفراعنة دفعة قوية

ويخوض منتخب مصر المباراة بعدما حقق انتصارًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الشوط الأول بتأخر المنتخب المصري بهدف دون رد، فإن لاعبي حسام حسن نجحوا في تقديم أداء مميز خلال الشوط الثاني، ليقلبوا النتيجة ويحققوا انتصارًا مستحقًا.

كيف جاءت أهداف المباراة؟

افتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل في الدقيقة 15 عبر فين سورمان، الذي استغل ركلة ركنية متقنة وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، حتى تمكن مصطفى زيكو من إدراك التعادل في الدقيقة 58 بعد عرضية رائعة أرسلها محمد هاني.

واستمر الضغط المصري ليترجم محمد صلاح الأفضلية إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 68، بعدما استغل تمريرة مميزة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم محمود حسن تريزيجيه ثلاثية الفراعنة في الدقيقة 82 برأسية قوية إثر ركلة ركنية نفذها صلاح.

صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة، ويصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور المقبل في بطولة كأس العالم 2026.

وتمثل مواجهة إيران الاختبار الأخير للفراعنة في دور المجموعات، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتأكيد أحقيته بصدارة المجموعة، مستفيدًا من الحالة الفنية والمعنوية المرتفعة التي يعيشها اللاعبون بعد الفوز الأخير.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية نحو هذه المواجهة الحاسمة، على أمل أن ينجح منتخب مصر في مواصلة عروضه القوية وحسم بطاقة التأهل، لمواصلة كتابة فصل جديد في مسيرته ببطولة كأس العالم.

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