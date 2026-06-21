الساحر يعود من جديد.. رونالدينيو يشعل العالم بقرار مفاجئ ويقترب من العودة للملاعب في سن الـ 46

في مفاجأة هزت عالم كرة القدم وتصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عاد اسم الأسطورة البرازيلية رونالدينيو إلى الواجهة مجددًا، بعدما كشفت تقارير صحفية أوروبية عن اقترابه من العودة إلى الملاعب الاحترافية بعمر 46 عامًا، عبر بوابة نادي رافينا الإيطالي المنافس في دوري الدرجة الثالثة.

الخبر الذي بدا للكثيرين أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع، أعاد إلى الأذهان ذكريات أحد أكثر اللاعبين إمتاعًا في تاريخ كرة القدم، وأشعل موجة واسعة من التفاعل بين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

عودة غير متوقعة بعد سنوات من الاعتزال

بحسب تقارير صحفية إيطالية، توصل رونالدينيو إلى اتفاق مع نادي رافينا الإيطالي تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقديمه رسميًا خلال فعالية خاصة في مدينة ميامي الأمريكية.

وأبدى النجم البرازيلي حماسه الكبير للتجربة الجديدة، مؤكدا أن كرة القدم كانت وستظل مصدر سعادته الدائم، وأنه يتطلع إلى "الرقص بالكرة" من جديد وكتابة فصل جديد في مسيرته الكروية.

ورغم أن مسؤولي النادي الإيطالي لم يؤكدوا بشكل قاطع مشاركته المنتظمة في المباريات، فإنهم تركوا الباب مفتوحًا أمام احتمالية ظهوره رسميًا داخل المستطيل الأخضر، وهو ما زاد من حالة الترقب والاهتمام الإعلامي.

رونالدينيو الساحر الذي غير مفهوم المتعة في كرة القدم

يُعد رونالدينيو واحدًا من أعظم المواهب التي أنجبتها كرة القدم عبر تاريخها فبفضل مهاراته الاستثنائية ولمساته الساحرة وابتسامته الدائمة، نجح في كسب قلوب الجماهير داخل الملاعب وخارجها.

بدأ النجم البرازيلي رحلته الاحترافية مع نادي غريميو البرازيلي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث لفت الأنظار بموهبته الفريدة، ليخطفه بعدها برشلونة الإسباني ويصنع معه واحدة من أجمل الفترات في تاريخ النادي الكتالوني.

إنجازات صنعت أسطورة خالدة

بلغ رونالدينيو ذروة مجده مع برشلونة بين عامي 2003 و2008، حيث قاد الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

كما توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، ليصبح رمزًا عالميًا للمهارة والإبداع الكروي.

وعلى الصعيد الدولي، كان أحد أبرز نجوم منتخب البرازيل المتوج بلقب كأس العالم 2002، حيث ساهم في قيادة "السيليساو" نحو النجمة الخامسة التاريخية.

من الاعتزال إلى الترند العالمي

خاض رونالدينيو آخر مباراة رسمية له عام 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يعلن اعتزاله رسميًا في عام 2017.

لكن بعد ما يقرب من عقد كامل بعيدًا عن المنافسات، عاد اسمه بقوة إلى صدارة المشهد الرياضي، لتتحول أخبار عودته المحتملة إلى أحد أكثر الموضوعات تداولًا على الإنترنت، وسط حالة من الفضول لمعرفة ما إذا كان الساحر البرازيلي سيستطيع استعادة بعض من سحره الذي أمتع به العالم لسنوات طويلة.

هل نشاهد الفصل الأخير من أسطورة لا تعرف العمر؟

ورغم الشكوك المتعلقة بقدرته البدنية على خوض موسم كامل في عمر 46 عامًا، فإن مجرد عودة رونالدينيو إلى أجواء المنافسة تمثل حدثًا استثنائيًا لعشاق كرة القدم.

فالساحر البرازيلي لم يكن مجرد لاعب يحقق الانتصارات، بل كان رمزًا للمتعة والإبداع والابتسامة داخل الملاعب.

وبين الحنين إلى الماضي والترقب لما هو قادم، ينتظر العالم معرفة ما إذا كانت هذه العودة ستكون مجرد خطوة تسويقية أم بداية فصل أخير في مسيرة أحد أكثر نجوم كرة القدم شعبية وتأثيرًا في التاريخ.