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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الانفعال والعصبية في فصل الصيف.. الأسباب والحلول

العصبية في الصيف.. الأسباب والحلول
العصبية في الصيف.. الأسباب والحلول
ولاء عادل

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلاحظ كثير من الأشخاص تغيرات واضحة في الحالة المزاجية، مثل سرعة الغضب، وزيادة التوتر، وقلة الصبر، وارتفاع حدة الانفعال في المواقف اليومية. وقد يبدو الأمر عابرًا للبعض، إلا أن أبحاثًا علمية تؤكد وجود علاقة بين الطقس الحار والتغيرات النفسية والسلوكية، وفقًا لما ذكره موقع Times of India.

تأثير الحرارة المرتفعة على الجسم والمزاج

عندما ترتفع درجات الحرارة، يعمل الجسم بشكل مكثف للحفاظ على توازنه الحراري عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد. هذه العمليات تستهلك جزءًا من طاقة الجسم، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

ومع استمرار هذا الإجهاد، تقل قدرة الشخص على التحمل، فتتحول المواقف البسيطة إلى مصادر إزعاج، ويصبح رد الفعل أسرع وأكثر حدة من المعتاد.

هل يزيد الطقس الحار من العصبية؟

تشير دراسات متعددة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يرتبط بزيادة مستويات التوتر والانفعال، ليس لأنه يسبب الغضب مباشرة، ولكن لأنه يفاقم المشاعر السلبية الموجودة بالفعل.

ويظهر هذا التأثير بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط نفسي أو إرهاق بدني أو مشاكل حياتية متراكمة، حيث تزداد احتمالية التوتر والمشاجرات خلال فترات الحر مقارنة بالأجواء المعتدلة.

قلة النوم في الصيف ودورها في الانفعال

تُعد اضطرابات النوم من أكثر المشكلات شيوعًا في فصل الصيف، خاصة مع الليالي الحارة التي يصعب فيها الحصول على نوم مريح.

وتؤثر قلة النوم بشكل مباشر على الحالة النفسية، حيث تقل القدرة على التركيز وضبط الانفعالات، كما يؤدي استمرار السهر أو النوم غير الكافي إلى زيادة التوتر وسرعة الاستثارة خلال اليوم.

الجفاف وتأثيره على الحالة النفسية

قد لا ينتبه الكثيرون إلى أن نقص الماء في الجسم—even بشكل بسيط—يمكن أن يؤثر على المزاج العام. فالجفاف قد يسبب الصداع، والتعب، وضعف التركيز، إلى جانب زيادة الشعور بالعصبية والإرهاق الذهني.

ولهذا يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الحالة النفسية خلال أيام الصيف الحارة.

نصائح للحفاظ على هدوئك في الطقس الحار

للتقليل من العصبية والانفعال خلال موجات الحر، ينصح الخبراء بعدة خطوات عملية، من أبرزها:

  • شرب الماء بانتظام طوال اليوم لتجنب الجفاف.
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.
  • أخذ فترات راحة في أماكن باردة أو جيدة التهوية.
  • ممارسة تمارين الاسترخاء أو المشي الخفيف لتخفيف التوتر وتحسين المزاج.

اتباع هذه الإرشادات يساعد بشكل كبير في تقليل تأثير الحرارة المرتفعة على الحالة النفسية، والحفاظ على هدوء الأعصاب والتوازن خلال فصل الصيف.

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