مدرب الزمالك يكشف مصيره والجهاز الفنى مع الفريق في الموسم الجديد

كشف إبراهيم صلاح، المدرب العام لفريق الزمالك، حقيقة موقفه ومصير الجهاز الفنى الحالى بقيادة معتمد جمال، فى ظل انتهاء عقد الأخير بنهاية الموسم الجارى وعدم حسم مستقبله حتى الآن.

وقال إبراهيم صلاح، فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بى سى مصر"، إنه لم يتلقَ حتى الآن أى إخطار رسمى بشأن مصيره مع الزمالك، موضحًا أن الفريق أنهى منافسات الدورى ودخل فى فترة راحة، دون وجود أي مستجدات تخص مستقبل الجهاز الفنى.

وأضاف أن الجهاز الفنى الحالي لا يزال قائمًا داخل الزمالك حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن جميع أفراده من أبناء النادي وتحت أمره فى أي وقت، سواء استمروا ليوم أو أسبوع أو شهر.

وشدد مدرب الزمالك ، على أن الجهاز الفنى لم يتحدث عن أي أمور مالية أو عقود، مشيرًا إلى أنهم تولوا المهمة فى ظروف صعبة، ونجحوا فى النهاية فى قيادة الفريق للتتويج بلقب الدورى المصري.

واختتم إبراهيم صلاح ، تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يحدث أي تواصل رسمى مع مسؤولى الزمالك حتى الآن، وأن الجهاز الفنى ما زال مرتبطًا بالنادى لحين إبلاغه بأى قرار جديد.