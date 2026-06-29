خالد طلعت: محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين صناعةً للفرص في كأس العالم

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن محمد صلاح يواصل تقديم مستويات مميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن قائد الفراعنة يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص خلال منافسات البطولة حتى الآن.

منتخب مصر

وأوضح خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الرقم يعكس التأثير الكبير الذي يقدمه صلاح مع منتخب مصر، سواء من خلال صناعة الفرص أو قيادته الهجومية للفراعنة في مشوارهم بالمونديال.

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، حرص على عقد جلسة مع هيثم حسن داخل معسكر المنتخب، بعد شعور اللاعب بالإحباط بسبب عدم المشاركة في المباريات الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن صلاح طلب من هيثم حسن التركيز في التدريبات وعدم الاستسلام، مؤكدا له أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأن الجهاز الفني سيحتاج إليه بشكل طبيعي في أي مباراة خلال الفترة المقبلة، وطالبه بالاستعداد لاستغلال الفرصة عندما تأتي.