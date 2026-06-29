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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: صمود أول 25 دقيقة مفتاح فوز مصر أمام أستراليا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

توقع فرج عامر فوز منتخب مصر على أستراليا في مواجهة دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مفتاح المباراة يتمثل في صمود الفراعنة خلال أول 25 دقيقة وعدم استقبال هدف مبكر.

منتخب مصر 

وأضاف عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النتيجة الأقرب من وجهة نظره هي فوز منتخب مصر بهدف دون رد، أو الانتصار بنتيجة 2-1، معربًا عن أمنياته بتحقيق المنتخب الوطني الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته بملعب جامعة جونزاجا في مدينة سبوكين بولاية واشنطن الأمريكية، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا يوم 3 يوليو المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد، وشارك حمدي فتحي في جزء من المران، بينما أدي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

حضر مران منتخب مصر: هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

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