كوشنر يزور إسرائيل للضغط على نتنياهو بشأن “سلام غزة”

أفاد مصدر مطلع أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، يعتزم السفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بهدف الضغط عليه للسماح بالمضي قدماً في خطة مجلس السلام لنزع سلاح حماس في غزة.

وقال المصدر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن كوشنر سينضم إليه مبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي ملادينوف، مضيفاً أن الموعد المحدد للزيارة لم يتم تحديده بعد.

قبلت حماس خطة نزع السلاح التي قدمها مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة قبل أسبوعين، لكن تقدمها أصبح غامضاً بعد أن عارضها نتنياهو بسبب بنودها التي تنص على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً من قطاع غزة.

رغم المعارضة الكلامية للاقتراح، امتنعت إسرائيل بهدوء عن شنّ ضربات في غزة لأكثر من أسبوع وانتهى هذا التوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقتلت إسرائيل قائداً عسكرياً في حماس، وقيل أيضاً قائد شرطة يوم الخميس.

ويقول المصدر إن كوشنر وملادينوف يخططان للضغط على إسرائيل لإعادة وقفها للغارات على غزة بالإضافة إلى الالتزام بسلسلة من الالتزامات المتعلقة بالإنسانية التي قطعتها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في أكتوبر 2025.

وأوضح المصدر أنه بمجرد الوفاء بتلك الالتزامات، يعتقد مجلس السلام أنه سيكون قادراً على التواصل مع حماس ومطالبة حماس بالبدء في تسليم أسلحتها.