الأهلي يقترب من حسم صفقة علي محمود.. مفاوضات متقدمة مع إنبي والرتوش الأخيرة تفصل الإعلان الرسمي

اقترب النادي الأهلي من حسم واحدة من صفقاته المحلية استعدادًا للموسم الجديد بعدما وصلت مفاوضاته مع نادي إنبي لضم لاعب الوسط علي محمود إلى مراحل متقدمة في ظل استمرار الاتصالات بين مسؤولي الناديين للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق بعدما شهدت الساعات الماضية تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بشأن تفاصيل الصفقة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنبي للحصول على خدمات اللاعب بلغت قيمته 30 مليون جنيه إلى جانب تضمين بند يمنح النادي البترولي نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا إلا أن إدارة إنبي طالبت برفع القيمة المالية للعرض مع إدخال عدد من البنود الإضافية التي تحفظ حقوق النادي في حال انتقال اللاعب.

إنبي يتمسك بضمانات مالية إضافية

وأكدت المصادر أن إدارة إنبي وضعت مجموعة من الشروط ضمن عقد انتقال علي محمود في إطار سعيها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصفقة وعدم الاكتفاء بالمقابل المالي الأساسي.

وتشمل مطالب النادي البترولي زيادة نسبة إعادة البيع مستقبلًا إلى جانب الحصول على مكافآت مالية مرتبطة بمشاركة اللاعب مع الأهلي في عدد محدد من المباريات بالإضافة إلى حوافز أخرى في حال انضمامه إلى المنتخب الوطني الأول أو مساهمته في تتويج الفريق الأحمر بالبطولات المحلية والقارية خلال فترة تعاقده.

وتأتي هذه البنود ضمن سياسة إنبي في الحفاظ على حقوقه المالية عند انتقال لاعبيه إلى الأندية الكبرى خاصة في ظل الإمكانات الفنية التي يتمتع بها اللاعب والتي تجعل قيمته التسويقية مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة.

اتفاق كامل مع اللاعب

وفي الوقت نفسه أنهى مسؤولو الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق الشخصي مع علي محمود بعدما تم التوصل إلى توافق كامل بشأن مدة التعاقد والراتب السنوي وباقي البنود الخاصة بعقده مع القلعة الحمراء.

وبات اللاعب في انتظار انتهاء المفاوضات الرسمية بين الناديين تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بمجرد الوصول إلى اتفاق نهائي حول المقابل المالي وبنود العقد.

الصفقة في مراحلها الأخيرة

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات وصلت بالفعل إلى مراحلها النهائية ولم يتبق سوى بعض التفاصيل المتعلقة بصياغة العقد وآلية سداد قيمة الصفقة وهو ما يرجح إمكانية حسمها خلال وقت قريب إذا تم الاتفاق على النقاط العالقة.

ويسود التفاؤل داخل النادي الأهلي بإتمام الصفقة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر إلى جانب استمرار التواصل الإيجابي بين مسؤولي الناديين خلال الأيام الأخيرة.

اللاعب يواصل الاستعداد مع إنبي

ورغم اقترابه من الانتقال إلى الأهلي يواصل علي محمود التزامه الكامل مع فريقه الحالي حيث خضع للكشف الطبي مع إنبي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد كما شارك في التدريبات الجماعية منذ اليوم الأول لفترة الإعداد انتظارًا لحسم مستقبله بصورة رسمية.

ويحرص اللاعب على تنفيذ برنامجه التدريبي بشكل طبيعي إلى حين انتهاء المفاوضات بين الناديين في ظل عدم صدور أي قرار رسمي بشأن انتقاله حتى الآن.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه

وتأتي صفقة علي محمود ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة تمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفنية خلال الموسم المقبل في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز أكثر من مركز استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وفي حال نجاح المفاوضات بشكل نهائي سيكون علي محمود أحد أبرز الصفقات المحلية التي يبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما حظي بمتابعة فنية خلال الفترة الماضية قبل أن يتحرك النادي لحسم التعاقد معه بصورة رسمية.