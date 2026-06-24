هتخسره.. طلعت يوسف يعلق على أنباء خفض عقد زيزو مع الأهلى

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال تصريحات طلعت يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى عبر حسابه بموقع فيسبوك، بشأن ملف تخفيض عقد اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي .



وقال طلعت يوسف : بقول للأهلي إوعى تعلن إنك بتتفاوض على تخفيض عقد زيزو .. هتخسره.



وقد أكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته، أن إدارة الأهلي تتعامل بمرونة مع ملف الاحتراف والعروض الخارجية، مشيرا إلى أن النادي لا يمانع مناقشة أي عرض رسمي وجاد يصل إلى اللاعبين، طالما يحقق المقابل الفني والمالي المناسب.

وأضاف أن الأهلي، حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي عروض رسمية لضم إمام عاشور أو زيزو، رغم ما يتردد في الفترة الأخيرة حول اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع الثنائي.