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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هتخسره.. طلعت يوسف يعلق على أنباء خفض عقد زيزو مع الأهلى

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال تصريحات طلعت يوسف المدير الفنى الأسبق للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى عبر حسابه بموقع فيسبوك، بشأن ملف تخفيض عقد اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي .


وقال طلعت يوسف : بقول للأهلي إوعى تعلن إنك بتتفاوض على تخفيض عقد زيزو .. هتخسره.


وقد أكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته، أن إدارة الأهلي تتعامل بمرونة مع ملف الاحتراف والعروض الخارجية، مشيرا إلى أن النادي لا يمانع مناقشة أي عرض رسمي وجاد يصل إلى اللاعبين، طالما يحقق المقابل الفني والمالي المناسب.

وأضاف أن الأهلي، حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي عروض رسمية لضم إمام عاشور أو زيزو، رغم ما يتردد في الفترة الأخيرة حول اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع الثنائي.

الناقد الرياضي أحمد جلال طلعت يوسف المدير الفنى الاسبق نادى الاتحاد السكندرى تخفيض عقد اللاعب احمد سيد زيزو زيزو الأهلي

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