شوبير يكشف عن موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور وزيزو

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من مستقبل الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد "زيزو"، في ظل تزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية رحيل بعض النجوم عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال شوبير إن الأهلي لن يقف أمام رحيل أي لاعب حال وصول عرض مناسب يحقق مصلحة جميع الأطراف، موضحا أن الأمر ينطبق على الثنائي إمام عاشور وزيزو.

وأكد شوبير، في تصريحاته، أن إدارة الأهلي تتعامل بمرونة مع ملف الاحتراف والعروض الخارجية، مشيرا إلى أن النادي لا يمانع مناقشة أي عرض رسمي وجاد يصل إلى اللاعبين، طالما يحقق المقابل الفني والمالي المناسب.

وأضاف أن الأهلي، حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي عروض رسمية لضم إمام عاشور أو زيزو، رغم ما يتردد في الفترة الأخيرة حول اهتمام بعض الأندية بالتعاقد مع الثنائي.